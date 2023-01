Daniël (68) van café Staenberg in Staden stopt er na 34 jaar mee

Daniël Vanparijs (68) stopt met café Staenberg. Café Staenberg was oorspronkelijk een hoeve, die in 1984 tot café werd omgevormd. Er werd vier jaar café gehouden toen de toenmalige baas ermee ophield.

“Ik kocht het café in 1988 en baatte het samen met mijn broer Maurice uit. Helaas is mijn broer vier jaar geleden overleden, hij laat een grote leegte na”, vertelt Daniël. “Het is een zeer mooie tijd geweest, we hebben heel wat leuke dingen mogen meemaken. Ons café, zo groot als het was, zat vrijwel telkens stampvol. Een gewoon café waar mensen nog met elkaar konden praten, waar onder elkaar heel wat plezier werd gemaakt en waar ze wisten dat ze altijd met alles terecht konden: hun vreugdes maar ook hun zorgen en verdriet, ze wisten dat ze hier vertrouwelijk hun hart konden luchten.”

Als laatste gesloten

Daniël neemt met heel wat goede herinneringen afscheid van zijn café. “Ik heb hier enorm veel mooie dagen mogen beleven. Ik denk dan bijvoorbeeld terug aan de soldaten die afzwaaiden, en aan de kaartingen ten voordele van de Staenbergstoters, de biljartclub die zijn lokaal hier had”, mijmert Daniël. “We hebben nog kaartingen gehouden waar ruim 500 tafels op afkwamen, waar ik zelf ook 1.300 kaarten voor verkocht heb. Eigenlijk was er iedere dag wel iets gezelligs te beleven. Het café was elke dag, behalve de woensdag, open en was gekend als het café dat ook het langst openbleef. Heel vaak kwamen mensen nog afgezakt naar hier als alle andere zaken gesloten waren. Ik zal mijn klanten enorm missen en vind het zo jammer dat mijn broer, Maurice, dit afscheidsfeest niet meer kan meemaken. Uiteraard hoop ik iedereen nog eens terug te zien.”

Vandalisme

Op zondag 22 januari nodigde Daniël niet alleen zijn klanten maar ook zijn familie, zijn buren en vrienden, met in totaal 111 personen uit voor een feestmaaltijd bij Open Huis, Schone Schaapjes in Staden. Van de biljartclub De Staenbergstoters en enkele vrienden kreeg Daniël een fiets cadeau, een nieuwe uitdaging voor de cafébaas. “Dat ik het café nu sluit is niet enkel omwille van mijn leeftijd, ik heb het gehad met de inbraken en het vandalisme waarmee ik te maken kreeg. Maar liefst 12 keer is er ingebroken en korte tijd geleden is nog de hele parking met nagels bestrooid met als resultaat dat alle auto’s lekke banden hadden”, zucht Daniël. “Nu heb ik het café verkocht en sluit het definitief, er komt geen nieuwe uitbater. Het café wordt afgebroken en in de plaats komen vijf nieuwe woningen.” (ACK)