Damse zaken Mout en De Lamme Goedzak scoren in Gault&Millau

In de nieuwe Gault&-Millau-gids die zopas werd voorgesteld, springen vooral De Lamme Goedzak en Mout in het oog onder de Damse restaurants. De Lamme Goedzak debuteert met een score van 13 op 20 terwijl Mout zijn score zag stijgen tot 13,5.

De Lamme Goedzak is gelegen in de Kerkstraat in Damme, waar vader en zoon Steven en Pim Meiresone als chef in de keuken staan. “Dit komt toch wel onverwacht voor ons. We stonden voorheen niet in de gids en nu springen we meteen naar 13 op 20”, zegt Pim Meiresone.

Concept bijgesteld

“De afgelopen twee jaar hebben we ons concept bijgesteld in die zin dat we geëvolueerd zijn naar zuiver restaurant waarbij we resoluut voor gastronomie kiezen. We werken stelselmatig aan het verhogen van kwaliteit en verfijning. Zowel mijn vader als ik en eigenlijk met de hele familie trekken we ons hier hier echt wel aan op. We hebben de sluitingen en beperkingen door corona meegemaakt, mijn moeder is ernstig ziek geweest …”

“Maar dit resultaat zorgt echt voor enorm veel voldoening en nieuwe energie. Het interieur werd al deels vernieuwd maar volgend jaar gaan we daar nog mee verder en installeren we ook een geheel nieuwe bar en keuken. De focus is nu echt om verder te groeien als gastronomisch restaurant.”

Damse brouwers

Met een score van 13,5 – een stijging met een half punt – maakt ook restaurant Mout in Damme een bijzonder goede beurt in de nieuwste gids van Gault&Millau. Sofie Somnel en Quinten Monteyne waren nog maar goed zeven maanden bezig met Mout toen ze in november van 2019 te horen kregen dat ze nieuw binnen kwamen in de Gault&Millau-gids met een score van 13 op 20. Meteen een flinke opsteker voor de uitbaters van deze ‘bistrobar’ die gelinkt is aan De Damse Brouwers, de bierfirma van Kurt De Fauw en Dieter Mestdagh uit Sijsele.

Dit ondernemende duo, respectievelijk ook nog actief als kinesist en boekhouder, kocht in 2018 met De Damse Brouwers het fraaie pand in de Jacob Van Maerlantstraat aan met de bedoeling er een combinatie van restaurant en microbrouwerij in onder te brengen.

Voor de restaurantuitbating trokken ze dus Sofie Somnel en Quinten Monteyne aan. Het koppel krijgt grotendeels carte blanche in de exploitatie en heeft dat vertrouwen dus nog niet beschaamd want in de jongst editie van Gault&Millau stijgt Mout door naar 13,5/20.

Blij met waardering

“We waren bij de start al verrast dat we direct met zo’n mooie score in de gids werden opgenomen en nu we er het derde jaar op rij instaan, doen we nog beter. Dus ja, we kunnen alleen maar erg tevreden zijn”, zegt chef Quinten Monteyne, die eerder al zijn strepen verdiende bij onder meer Sans Cravate in Brugge en Zuidkant, ook in Damme en net aan de overkant van de straat nota bene.

“Het is heel mooi dat ook een laagdrempelige zaak als de onze, met ook veel aandacht voor barfood en kleinere gerechtjes om te delen of te combineren, zo gewaardeerd wordt door Gault&Millau. We hebben het nooit geweten dat de inspecteurs van de gids zijn langs gekomen en dat is misschien maar best ook want je moet sowieso iedere dag je best doen voor elke klant.”

“Dit resultaat motiveert ons om met heel veel energie verder te werken. Maar nieuwe ambities of plannen ga ik niet direct uitspreken. We zullen vooral tevreden zijn als we volgend jaar eens goed kunnen doorwerken zonder coronabeperkingen, laat staan sluitingen.”