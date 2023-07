Dampierre heropent op 15 augustus als bistro met nieuwe uitbaters: “We zullen het menu upgraden”

Op dinsdag 15 augustus gaan Martijn Geneyn en de uit Portugal afkomstige Ana Marques aan de slag als nieuwe uitbaters van Bistro Dampierre langs de Maalsesteenweg in Sint-Kruis. Ze treden zo in de voetsporen van Liselot Synaeve en Dimitri Van der Jeugt die de zaak sinds 2011 hebben gerund.

Brasserie Dampierre wordt vanaf 15 augustus Bistro Dampierre, met Martijn Geneyn (32) en Ana Marques (30) als nieuwe uitbaters. Liselot Synaeve en Dimitri Van der Jeugt beleefden op donderdag 27 juli hun laatste dag in Dampierre, of toch alvast als uitbaters van de steeds populaire zaak langs de Maalsesteenweg, dicht tegen de grens met Sijsele.

Stage in Kempinski

De nieuwe gastvrouw Ana Marques heeft Portugese roots. “Ik ben inderdaad opgegroeid in Portugal, waar ik hotelschool volgde. Door een internationale stage ben ik in hotel Kempinski in Brugge beland, waar ik Martijn tegenkwam die er toen werkte”, vertelt Ana.

“Het klikte bijzonder goed tussen ons en toen ik daar dan ook nog te horen kreeg dat ik na mijn stage – op voorwaarde dat ik geslaagd was voor mijn opleiding – een vast contract kon krijgen, was ik vastbesloten om er te blijven. Ik moest wel nog terug naar Portugal om mijn opleiding af te werken maar daarna ben ik zo vlug mogelijk terug naar België gekomen.”

De Zuidkant

Intussen wonen Martijn en Ana al enkele jaren in Zedelgem en hebben ze twee kindjes. “We hebben ook een tijdje samen in het Damse restaurant met één Michelinster De Zuidkant gewerkt”, vertelt Martijn. “Ana in de zaal en ik als souschef in de keuken. Dat was een heel mooie tijd en we hebben er erg veel geleerd. Maar toen ons eerste kindje eraan kwam hebben we bewust een tijdje afstand genomen van de horeca en hebben we samen enkele jaren gewerkt in een slagerij met traiteur in Roeselare. Geen slechte keuze toen want de coronacrisis kwam er kort daarna aan en we weten allemaal nog welke gevolgen dat had voor de horeca.”

Maar onlangs lonkte de horeca dus opnieuw en vooral ook de drang om zelfstandig aan de slag te gaan. “Het was de chef van De Zuidkant, die ook de vorige uitbaters hier kent omdat ze vaak in zijn restaurant komen, die me liet weten dat Dampierre over te nemen stond”, vertelt Martijn.

Bistro

“We zijn in gesprek gegaan en kwamen al vlug tot een overeenkomst. Dit was voor ons een prachtige opportuniteit. De locatie, zo vlak bij Brugge en Damme, is ook ideaal. Bovendien is hier langs de kant van de weg heel wat parkeergelegenheid én we kunnen boven de zaak wonen. We noemen de zaak nu wel bistro in plaats van brasserie en zullen het menu wat upgraden. Bijvoorbeeld geen stoofvlees of vol-au-vent meer maar wel tong en een goede steak bijvoorbeeld. En dat niet zomaar met frietjes en sla maar maar iets fijnere, originele garnituren. Naast de à-la-cartegerechten voorzien we telkens ook in een drie- en viergangenmenu en een lunch.”