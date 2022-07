Damme krijgt er met La Plancha een nieuwe horecazaak bij

Slechts enkele weken na de sluiting van De Bistro in de Kerkstraat 3 opent op hetzelfde adres met La Plancha al een nieuwe horecazaak de deuren. “We specialiseren ons in gerechten met een Zuid-Amerikaanse toets die aan tafel gebakken worden op een steengrill”, zegt uitbater Justin Van den Abeele.

Tot voor enkele weken huisde op het adres Kerkstraat 3 nog De Bistro, een cafeetje met ook enkele eenvoudige streekgerechten op de kaart. De bijna pensioengerechtigde uitbater ging echter geen nieuw huurcontract meer aan en en zo kwam de zaak leeg te staan. Die leegstand was van korte duur, want begin deze week opende La Plancha al de deuren.

Covidtesten op filmsets

La Plancha is een concept van zelfstandig verpleger Joeri Van den Abeele uit Lissewege. De man runt ook nog het bedrijf All 4 Set, waarmee hij instaat voor medische bijstand, covidmanagement, transport en algemene ondersteuning van film- en televisiesets. Ook zijn zoon Justin werkt mee in het bedrijf. “Ik heb met mijn vader heel wat covidtesten afgenomen op filmsets; onder meer ook in de Verenigde Staten”, zegt Justin.

“Het bedrijf loopt echt wel goed en toen we zagen dat dit pand hier in Damme leeg kwam te staan leek dit een mooie opportuniteit om te investeren. Mijn vader kookt ook wel graag en goed. Zijn echtgenote, mijn stiefmoeder Angie Puchi, is afkomstig van Venezuela en brengt zo een Zuid-Amerikaanse toets aan het concept. Ikzelf doe de dagdagelijkse uitbating maar in de beginperiode zal mijn vader ook wel meedraaien.”

Steengrill aan tafel

Het concept is dus voornamelijk gebaseerd op steengrill aan tafel. “Die stenen zitten zes uur lang in een oven op 350 graden”, gaat Justin voort. “De stenen passen in een uitsparing in een houten plank waarop groenten, vlees of vis en alle mogelijke andere ingrediënten liggen die de klant dan zelf aan tafel kan bakken. De kruiden en sausjes zijn Latijns-Amerikaans getint; dat is dus de bijdrage van mijn stiefmoeder. Zo hebben we ook een aantal typische dessertjes, zoals Venezolaanse flan en Banana Flambée. Ook de Arepas is een specialiteit van haar: maisbroodjes, zoals een pitabroodje min of meer, gevuld met gekruide kip en avocado. Wat de plancha betreft, de steengrill dus, kan de klant kiezen tussen vis of vlees. De porties zijn altijd royaal met een keuze tussen 300, 400 of 500 gram. En voor de koffieliefhebbers: we hebben uitstekende koffie van in de zaak versgemalen bonen.”