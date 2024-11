Dames van KarmaMarkt en Amigas serveren brunch in Brugge: “We verwerken hierin voedseloverschotten om verspilling tegen te gaan”

De zero waste shop KarmaMarkt en de Afro Latin bar Amigas slaan de handen in elkaar voor de formule ‘Broke & Brunch’, elke laatste zondag van de maand. “We verwerken hierin voedseloverschotten, maar het is sowieso een rijkelijke en gevarieerde brunch”, zegt Isabelle Descheemaeker van KarmaMarkt.

Isabelle Descheemaeker van KarmaMarkt in de Langestraat, waar je terechtkunt voor biologische en verpakkingsvrije voedingsmiddelen, gaat een samenwerking aan met Davina Chowdory en Silke Moerman van de Afro Latin bar Amigas in dezelfde straat. Iedere laatste zondag van de maand – van 11 uur tot 14 uur – serveren ze in de bar Amigas een brunch onder de noemer Broke & Brunch. “Dit is een nieuw concept gecreëerd door Amigas in samenwerking met KarmaMarkt. Het streven naar het tegengaan van voedselverspilling maakt deel uit van het concept. Let wel, het zijn zeker nog allemaal verse en kwalitatieve producten die we gebruiken. En naast de overschotten wordt er ook extra aangekocht zodat er zeker voor iedereen genoeg is. Met ons concept kun je zondag goed beginnen met een heerlijk brunch buffet”, zegt Davina van bar Amigas. “We nodigen iedereen uit om aan te schuiven voor een ochtend en middag vol verwennerij met een breed scala aan brunchklassiekers en nieuwe favorieten om je honger te stillen, inclusief koffie en thee van Matubu.”

Exotisch

Door de inbreng van Afro Latin bar Amigas behoren er ook wat meer exotische ontbijtgerechten tot het aanbod, maar door de buffetformule kan iedereen kiezen. “Er is echt voor elk wat wils: vlees, eitjes, fruit, groenten, brood, broodbeleg, muesli, boterkoeken…”, vult Isabelle van KarmaMarkt aan. “Ook voor de vegetariërs en vegans is er een aanbod. Als drank is er voor de liefhebbers een glas cava (mits opleg van 5 euro, red.) en ook fruitsap, appelsap, koffie, water en verse thee. De eerste keer was zondag laatstleden. We waren toen volzet, dus het is echt wel een voltreffer.”