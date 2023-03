Dah Makan in Knokke-Heist krijgt vermelding in Michelingids

Elke maand maken de Michelin-inspecteurs enkele restaurants bekend die hun intrede maken in de Michelin Gids België en Luxemburg. In februari 2023 hebben de inspecteurs 19 nieuwe restaurants geselecteerd waaronder ook Dah Makan in de Dumortierlaan 64 in Knokke-Heist.

Het restaurant van chef Olivier Woussen prijkt nu als beloftevolle nieuwkomer op de website en de app van Michelin. Of Olivier binnenkort ook een ster of Bib Gourmand binnenhaalt, zal moeten blijken op 13 maart tijdens de jaarlijkse sterrenceremonie in het Théâtre Royal in Bergen. Eerder was Dah Makan met een score van 14,5/20 ook al een van de stijgers in de gastronomische gids van Gault&Millau.

Advies

Het culinaire advies van Michelin luidt als volgt: “Gestoomde kabeljauw die met miso gemarineerd is, knapperige groentegarnituren en een genereuze beurre blanc verrijkt met yuzu. Dergelijke sharinggerechten verklaren het succes van het intieme Dah Makan. De mix van Aziatische smaakmakers en westerse invloeden gebeurt vaak met luxeproducten als wagyu en noordzeekrab, en wordt afgewerkt op de robatagrill en teppanyaki. Op de ruime kaart vind je een overweldigend aanbod gerechten als een wonton soep met kip en garnalen, op de robata gegrilde inktvis met een aioli van yuzu, spicy tomaat en avocado; maar ook panang curry met kip en zelfs espresso Martini als dessert. Niet te weerstaan!”.