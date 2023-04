Cultuurcafé in O. C. De Kleine Beer heeft nieuwe uitbater: “De petanquetornooien zal ik blijven organiseren”

Franky Vergote stak op 1 april voor de eerste keer zijn sleutel in het slot van het cultuurcafé. De opvolger van Simon Van Parys is een bekend en geëngageerd figuur in en rond Beernem en hoopt de komende maanden zijn eigen accent in de horecazaak te leggen.

Woensdag 12 april opende Franky voor de eerste keer de deuren van zijn café. De voorbije twee weken gaf hij de Kleine Beer een opfrisbeurt en werd er gewerkt aan de infrastructuur. Vijf jaar geleden was de kersverse houder van de concessie bij de gemeente boekhouder, maar nu gooit Franky het over een andere boeg. “Ik kampte met een burn-out en zocht de voorbije jaren meer dan ooit mijn ontspanning in petanque”, steekt de nieuwe uitbater van wal. Tijdens de coronacrisis leerde hij met een aantal collega-spelers de petanquebaan op het plein voor O. C. De Kleine Beer kennen.

“Vanaf dan gingen we veel vaker daar spelen, waardoor ik mijn voorganger Simon beter leerde kennen”, gaat Vergote verder. “Vanuit mijn engagement als voorzitter van de petanqueclub organiseerden we hier ook toernooien en tijdens een van de avonden waarin we dat voorbereidden, kwam de concessie van het café ter sprake. Simon gaf toen toe dat hij die niet zou verlengen, waarna ik meteen heb geïnformeerd om me kandidaat te stellen”, vertelt hij.

Doorslaggevend

Onder meer de zekerheid die dergelijke samenwerking met een gemeente biedt, was voor de kersverse uitbater van het café een doorslaggevende factor. “De komende maanden probeer ik mijn eigen accent in de zaak te leggen. Ik wil de bierkaart een beetje uitbreiden en zal ook vanaf mei een aantal kleine gerechten aanbieden. Je zal hier onder meer terechtkunnen voor wat tapas, een lasagna of spaghetti en croque monsieur. Bovendien zet ik ook de traditie van het petanquetoernooi verder”, klinkt het.

Van boekhouder tot uitbater van een cultuurcafé, als carrièreswitch kan dat wel tellen. Toch is de 57-jarige Beernemnaar klaar voor zijn nieuwe uitdaging. “Ook ik had nooit aan zo’n switch gedacht, maar ik doe dit graag en ben best wel bekend in de gemeente. Mijn vrouw werkt parttime en kan indien nodig ook af en toe inspringen, dus ik ben er helemaal klaar voor”, vertelt hij.

Cultuurcafé De Kleine Beer is op maandag en dinsdag gesloten. Op andere dagen is de zaak open van 10 tot 13 uur en van 16.30 tot 23.30 uur.