Cultuurcafé De Kleine Beer op zoek naar nieuwe uitbater: “Ik ben klaar voor een eigen zaak”

Simon Van Parys tapt eind maart 2023 zijn laatste pintjes in Cultuurcafé De Kleine Beer. De 34-jarige uitbater had er negen jaar lang de concessie en wil het nu over een andere boeg gooien. De gemeente zoekt een nieuwe uitbater. “Dit is ideaal voor een beginnende horecaondernemer”, vertelt Van Parys enthousiast.

Na een korte periode in de bouwsector ruilde Simon Van Parys negen jaar geleden zijn truweel in voor de tapkraan in het café naast O.C. De Kleine Beer. Hoewel hij meteen een concessie van negen jaar moest ondertekenen, dacht hij daar niet lang over na. “Een vriend met wie ik mee volleybalde, had een drankenhandel. Hij belde me met de vraag of ik de Kleine Beer wilde overnemen. Ik zei daar lachend ‘ja’ op. Twee weken later belde hij me opnieuw op, met de vraag of ik eens wilde samenzitten. Pas toen ben ik er zelf ook serieus over gaan nadenken. Veel meer dan wat ervaring uit studentenjobs had ik niet”, legt Van Parys uit.

Hoewel de eerste maanden soms stressvol verliepen, leerde hij al snel de kneepjes van het vak. “Ik ben niet elke dag open en volg niet altijd de uren van alle voorstellingen, maar heb wel heel ruime openingsuren. Een dagje sluiten, is nu eenmaal nodig”, lacht hij.

“Ik onthou vooral de grote evenementen”

“Ik onthou vooral de grote evenementen zoals de Kallemoeietriatlon en de Berenloop, die toen hier aan het gemeentehuis doorgingen. Dat was wel een beetje hectisch. Op sommige evenementen verwelkomden we 1.000 mensen. Ik werkte dan met zes medewerkers, waarvan er zeker één constant frigo’s moest aanvullen. Toegegeven, daar had ik toen weinig ervaring mee.” Intussen investeerde de uitbater in een buitenbar en verkleinde hij zijn kaart. “Omdat je minder keuze hebt en de bar buiten ook inzetbaar is, zijn zo’n evenementen beter behapbaar. Ik heb negen jaar ervaring kunnen opdoen, nu is het tijd voor iets nieuws.”

Hoewel hij daarover nog niet veel wil vertellen, licht hij graag al een tipje van de sluier. “Ik woon hier aan de overkant en ga daar iets ondernemen. Het is de bedoeling mijn droom te realiseren en een eigen zaak te starten. Door voor mezelf te werken en vrij te zijn van de gemeente en brouwer, heb ik meer flexibiliteit. Desondanks heb ik geen kwaad woord over de gemeente, we hebben altijd goed kunnen samenwerken.”

Leerschool

Voorts heeft Simon Van Parys nog tips voor de toekomstige uitbater. “Het is een uitdaging die echt aan te raden is. Je leert hier het vak kennen zonder grote risico’s. De energiekosten zitten in de huurprijs vervat, waardoor je niet snel in de problemen kan komen. De uitbater zal hier met geld leren omgaan. Ik hoop dat er iemand komt die het even graag zal doen als ik. Ik ben het lang niet beu, maar heb andere plannen”, besluit hij. De uitbater werkt de komende maanden nog een afscheidsfeest uit voor zijn trouwe klanten.