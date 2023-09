Culinaire Herfstfestijnen staan in teken van Rodenbach of Cornet

Op acht verschillende vrijdagavonden van 29 september tot 17 november 2023 krijg je de kans om de culinaire festijnen van GastroRSL te ontdekken. De kwaliteit van de producten zorgt voor een schitterend palet van smaken, geuren en kleuren. Een van de basisingrediënten wordt of het eigen streekbier Rodenbach of Cornet.

“De reservaties van de Herfstfestijnen begonnen daar waar de Lentekriebels eindigden. Veel klanten reserveren onmiddellijk al voor de Herfstfestijnen tijdens hun bezoek tijdens de Lentekriebels”, klinkt het bij GastroRSL. “Duidelijk een bewijs dat de formule blijft aanslaan en dat mensen dit concept weten te appreciëren. De leden van GastroRSL doen er ook alles aan om hun bezoekers te verwennen. Enerzijds door alleen topproducten te gebruiken, anderzijds door een correcte prijszetting. Vooral dat laatste blijft een moeilijke oefening omdat de prijzen van de producten erg fluctueren. Dit maakt het niet altijd gemakkelijk voor de restaurateurs om gerechten aan te bieden die ook nog betaalbaar blijven. Onze leden staan garant voor kwaliteit tegen een betaalbare prijs.”

Seizoenskriebels

Het menu: aperitief met fijne delicatessen, als voorgerecht een fantasie uit zoet- of zeewater, het hoofdgerecht bestaat uit een creatie van de chef met een eigen toets per restaurant, een passend nagerecht, koffie met versnaperingen en aangepaste wijnen en waters. Voor 75 euro krijg je aperitief tot en met koffie all-in. Op volgende vrijdagen kan je in deze restaurants terecht: op 29 september in Gastrohenri, op 6 oktober in Park Rodenbach, op 13 oktober in De Ooievaar, op 20 oktober in Ter Bos, op 27 oktober in Eethuis De Steeg, op 3 november in Orchidee, op 10 november in Suurplas en op 17 november in Bistro Sint-Blasius. Als de vrijdagavond volzet is, bieden sommige restaurants ook de zaterdag en/of de zondag het menu Herfstfestijnen aan. Daarvoor contacteer je best het restaurant van je keuze. (RV)