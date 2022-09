Culinaire festival Kookeet is van start gegaan in Brugge

Zaterdagmiddag is het driedaags culinair festijn Kookeet afgetrapt in de tuin van het Grootseminarie in de Peterseliestraat in Brugge. 32 topchefs laten foodies genieten van de topkwaliteit die de Brugse restaurants te bieden hebben. Er worden 45.000 gerechten bereid in drie dagen tijd.

Vrijdagnacht viel er maar liefst 33 liter water uit de hemel in Brugge. Schepen Franky Demon had nochtans een ‘regenverzekering’ genomen. Het team van Brugge Plus had dan ook de handen vol om de doorweekte tuin van het Grootseminarie klaar te maken voor het eetfestijn. En zie, op zaterdagmiddag bleef het droog en verscheen zelfs een aarzelend zonnetje aan de hemel.

Make-over

De tiende editie van Kookeet onderging een heuse make-over. Dit weekend en maandag kunnen maximaal 15.000 bezoekers – 5.000 gastronomen per dag – in alle comfort genieten van culinaire hapjes van 10 tot 15 euro. In tegenstelling tot vorige edities wordt een toegangsprijs van 10 euro per persoon gevraagd.

“We konden echt niet anders, want de Brugse chefs wilden niet meer meewerken, indien we vast hielden aan dezelfde formule als voor corona”, zegt de Brugse schepen Franky Demon, voorzitter van de organiserende vzw Brugge Plus. Die slaagde er met veel moeite in om 100.000 euro aan sponsors te vinden om een break even te realiseren. Een tentendorp opzetten kost tegenwoordig veel geld. Opvallend: het West-Vlaams bier Omer is nadrukkelijk op Kokeet aanwezig en dat in de stad waar gerstenat synoniem is voor Brugse Zot.

Toegegeven: terwijl vroeger op ‘t Zand of aan het station duizenden bezoekers zich verdrongen voor de hapjes en geen vrije stoeltjes vonden, kun je nu in alle comfort genieten van de culinaire hoogstandjes. “Het is echt top”, vertelt bezoeker André, voormalig chef van restaurant de Visscherie in Brugge. “Nu komen enkel de mensen met liefde voor het koken en het eten naar Kookeet. Diegenen die vroeger enkel een glaasje wijn kwamen drinken, blijven gelukkig weg.”

Alex uit Gistel geniet met drie vrienden van de gelakte aubergine met geitenkaas, paprika en aïoli, die tweesterrenchef Filip Claeys van restaurant De Jonkman bereid heeft. Jenna en Dan, twee Amerikanen die in Brugge wonen, proeven van de gesmoorde rog, met witte kool en een rillette van wolvarken, die Pieter Lonnevuille van Tête Pressée bedacht. “We wonen in de Ezelstraat en gaan vaak naar Kok au Vin, maar we wilden ook eens hapjes proeven van andere Brugse restaurants. Zo kunnen we kiezen bij wie we binnenkort eens gaan eten. Kookeet biedt een fraaie waaier van wat gastronomisch Brugge te bieden heeft.”

Sociaal restaurant

De bezoekers aan Kookeet kunnen kiezen uit vijf eetbelevingen: Uit het vuistje, Op drie Wijzen, Rond het Vuur, Met de chef en Op zijn best. Het thema is ‘grond’, de oorsprong van alles. Opvallend is de aanwezigheid van het sociaal restaurant Het Paradijs, dat ‘circulaire zalmkroketten’ serveert: met de hulp van Hogeschool Vives werd een lekkere maaltijd uit het vuistje ontwikkeld waarbij zalmrestjes van visgroothandel Mowi Belgium verwerkt worden in kruidige kroketten. “Ze zijn te koop in het sociaal restaurant, binennkort wordt er ook geleverd aan de supermarkten. Een duurzam initiatief”, aldus OCMW-voorzitter Pablo Annys.

Tot en met maandag 26 september om 22 uur kan iedereen nog terecht op Kookeet. Er wordt een bus schuttledienst voorzien vanaf de parking aan het station van Brugge, want je auto parkeren in de buurt is niet echt aangewezen.

Info: www.kookeet.be