Culinair topfestival Ostendaise onder stralende zon van start

Zaterdag om 11 uur gingen de poorten van culinair festival ‘Ostendaise – North Sea Food Fest’ open. Op de negende editie tekenen 24 chefs van lokale restaurants present en staat de Noordzeevis uiteraard centraal. De weersvoorspellingen ogen fraai en er is dus een kans dat de kaap van 20.000 verkochte gerechten van vorig jaar wordt overtroffen.

Eigenlijk heeft het festival op het Zeeheldenplein geen introductie meer nodig. Er zijn 24 chefs – nou ja: 22 keukenprinsen en -prinsessen aangevuld met bakkerij Decock en chocolatier Olivier Willems – die in al hun creaties Noordzeeproducten een hoofdrol laten spelen. Klassiekers als garnaalkroketten en fish & chips pronken op de menukaart, net als iets minder bekende soorten als botfilet, zeebarbeel en rode poon. Liever geen vis op het bord? Je vindt er dit jaar ook een vegan gerecht: de vegetale oester. Drie restaurants bieden ook een vegetarische variant aan.

Zes debutanten

Zes restaurants zijn er voor het eerst bij: Bar Bristol, Belle de Jour, Cultuurcafé De Grote Post, restaurant Venetiaanse Gaanderijen, Mac Moules en het vernieuwde Hotel du Parc. Bezoekers kunnen zich ook een passende wijn laten aanmeten. Oostendse sommeliers Zoé Vanhaecke, Gianni De Rous, Jason Eerebout, Kenzo Lauwereins en Ruben Desport selecteerden twaalf wijnen die het beste in de verschillende gerechtjes naar boven halen. Zij zijn op het evenement te vinden in de wijnbar, waar je terecht kan voor een woordje uitleg en het overzicht van de combinaties die ze gemaakt hebben. De sommeliers selecteerden ook de huiswijn van het evenement.

Duurzaamheid

“Onze stad heeft een rijke culinaire verscheidenheid en dit festival biedt de perfecte gelegenheid om onze lokale chefs en smaakmakers in de schijnwerpers te zetten. Duurzaamheid vinden we erg belangrijk: de gerechten hebben Noordzeeproducten als hoofdingrediënt en we serveren alles in herbruikbare borden en kommetjes. Je mag ook je eigen bestek meebrengen”, zegt burgemeester Bart Tommelein. Een gelijkaardig geluid horen we bij de horecasector zelf. “We zijn zeer tevreden dat Toerisme Oostende met Ostendaise de lokale restaurants en de kunst van het koken met Noordzeeproducten in de kijker zet”, stelt Tom Vanhaecke van Horeca Middenkust. “Het weekend voor de zomervakantie is hierdoor ook een topper voor de sector geworden waar de chefs echt naar uitkijken.”

8 euro per gerecht

De editie van vorig jaar klokte af op zowat 20.000 gerechten die naar binnen werden gespeeld. Wat wordt het dit jaar? Het evenement loopt op zaterdag tot 21 uur, op zondag van 11 tot 19 uur. De toegang is gratis, een gerecht kost 8 euro. Info: www.ostendaise.be. (TVA)