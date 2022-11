Cuisine Kwizien uit Zwevezele stijgt in restaurantgids Gault&Millau

Cuisine Kwizien uit Zwevezele maakt samen met restaurant Boury de grootste sprong in de regio Roeselare-Izegem-Tielt en gaat van 12 naar 13.

Het restaurant van Steven Devriendt staat reeds tien jaar in de Gault&Millau. “Eindelijk een puntje meer! We zijn in de voorbije tien jaar erg geëvolueerd en we denken dat de klanten het niveauverschil ook wel merken. Na de corona hebben we ons concept veranderd. Klanten kunnen niet meer à la carte eten, maar we bieden hen een meerkeuzemenu aan. Dat blijkt aan te slaan. We zijn alvast heel tevreden met dit leuke nieuws.”