“Contact met de klanten dankzij halfopen keuken”: Franky (56) en Tanja (46) blazen Bistro Molendorp nieuw leven in

De 56-jarige Franky Boone blaast samen met zijn vriendin Tanja Dekeyser (46) nieuw leven in Bistro Molendorp in Bredene Dorp. Het pand stond ondertussen al anderhalf jaar leeg. De gewezen uitbater van Bistro Kantien zet zo zijn werk verder nadat de concessie van de Kantien afliep.

De Kantien

Franky Boone draait al zijn hele leven mee in de horecawereld. Zijn eerste werkervaring deed hij op in de bekende horecazaak Andromeda in Oostende. Daar groeide hij uit tot de rechterhand van de chef. Vandaag, heel wat jaren later, kent de keuken nog weinig geheimen voor de Oostendenaar. “Vorig jaar ben ik een verhaal gestart in Bistro Kantien in Bredene”, vertelt Franky. “Alleen liep eind dit jaar de concessie af en daarom moest ik op zoek naar iets anders.”

Franky voelde zich nog te jong om nu al aan zijn pensioen te denken. “Ik ben amper 56 jaar en heb nog heel wat in mijn mars”, vervolgt Franky. “Toen ik te horen kreeg dat het pand van Bistro Molendorp al anderhalf jaar leegstond, heb ik de kans gegrepen om het succesverhaal van de Kantien verder te zetten in dit pand. Voor mij was het belangrijk dat ik verder kon doen in de buurt van de Kantien en dat is bij deze ook gelukt.”

Halfopen keuken

Naast het restaurantgebeuren, stond de Kantien bekend omwille van de vele nevenevenementen zoals dartstornooien, showavonden, enzovoort. “Dat zal ik wel missen. We hebben immers een pak minder plaats in vergelijking met de Kantien. In dit pand is er plaats voor 28 couverts, maar hier zal het contact met de klanten een pak beter zijn. We werken immers vanuit een halfopen keuken die meteen in verbinding staat met de zaal. Contact met de klanten is belangrijk”, aldus Franky.

Ook ontbijt

In Bistro Molendorp zal je kunnen genieten van de klassieke Belgische keuken. “We voorzien een kaart met vlees en vis, maar je zal hier ook een gewone spaghetti kunnen eten”, zegt Franky. “Andere klassiekers zoals stoofvlees staan niet op de kaart. Aan de overkant heb je immers een goede frituur en we moeten elkaar niet beconcurreren. Bredene Dorp is immers niet groot en samenwerking is voor ons erg belangrijk. Los van het restaurantgebeuren zal je hier ook kunnen ontbijten van 9 tot 11 uur. ’s Middags zijn er dan weer pannenkoeken en wafels te verkrijgen. Reserveren op vrijdag- en zaterdagavond zal echter wel aangewezen zijn.

Vrijdag openen Franky en Tanja hun bistro voor het eerst. Op woensdag zal Bistro Molendorp gesloten zijn.