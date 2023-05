Conny trekt deur cafetaria definitief achter zich dicht: “Géén afscheidsfeestmet toeters en bellen”

Voor de trouwe bezoekers van de cafetaria van sporthal de Strooien Hane in Loppem wordt het binnenkort wennen zonder uitbaatster Conny Steenkiste (61) achter de toog. Na 17 jaar tapt ze op vrijdag 23 juni de laatste schuimende pinten voor de vele trouwe klanten.

“Het is mooi geweest, maar na 45 jaar in de horeca wil ik nu wat meer genieten van het leven”, vertelt de sympathieke cafébazin. “Als tiener werkte ik al in het weekend en tijdens de vakantiemaanden als opdienster en later heb ik zes jaar de kantine van SV Loppem gerund. Zo ben ik terechtgekomen in de cafetaria van de sporthal. Het was hard werken, want van september tot april is het hier elke dag volle bak. In die periode heb je eigenlijk geen enkele vrije dag.”

“Ik ben graag onder de mensen en ik kan niet stilzitten”, lacht Conny Steenkiste. “Wellicht is het daarom dat ik die job altijd graag gedaan heb. Als cafébazin hoor je en zie je veel. Ik kan een heel dik boek schrijven over de vele straffe verhalen en pikante anekdotes die ik in al die jaren hoorde. Ik heb me heel vaak geamuseerd achter de toog en wellicht daarom heb ik het zo lang volgehouden. Jammer dat ik verschillende trouwe klanten heb weten sterven. Dat is minder leuk, want met die mensen bouw je een goede band op. Ook aan de coronaperiode denk ik niet graag terug, maar gelukkig kon ik toen wat werken in een rusthuis en bijspringen in de school van mijn kleinzoon.”

Bezige bij

Conny is een bezige bij en vreest niet in een zwart gat te vallen wanneer ze over enkele weken de deur van haar cafetaria definitief achter zich dichttrekt. “Uiteraard zal ik mijn klanten missen, maar ik woon op een boogscheut van de Strooien Hane en ik zal af en toe nog wel eens binnenspringen. Ik wil nu vooral samen met mijn man veel wandelen en fietsen en ook regelmatig op reis gaan. Tijdens de zomermaanden zal ik tijd te kort komen, maar ik vrees een beetje de donkere winterdagen. Dan is het best mogelijk dat ik Nick, die straks de zaak overneemt, een beetje kom helpen.”

Eerst wil Conny in alle eenvoud afscheid nemen van haar klanten. “Ik sta niet graag in het middelpunt van de belangstelling en daarom organiseer ik geen afscheidsfeest met toeters en bellen. Iedereen is op vrijdag 23 juni van harte welkom en trakteer ik met plezier een pint of iets anders. Daarna sluit ik voor de laatste keer de deur van de cafetaria waar ik al die jaren heel graag tussen de mensen stond.” (Philippe Decruynaere)