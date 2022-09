Concertgebouw Servies: tijdig tafelen voor een concert in Brugge

Na enkele jaren oponthoud door de pandemie, hernemen de Stad Brugge en het Concertgebouw het culinaire initiatief ‘Concertgebouw Servies’.

Katrien Van Eeckhoutte, algemeen directeur van het Concertgebouw, en schepen voor Werk Pablo Annys leggen uit: “We hebben een rondvraag gedaan bij de horecazaken op ‘t Zand en in de buurt van het Concertgebouw, met de vraag naar samenwerking. De bedoeling is dat we samen Brugge als culinaire en culturele topbestemming promoten.”

“Het kost niemand iets en het is een win-win situatie voor alle partners. Concreet houdt dit in dat restauranthouders zich engageren om de klanten van het Concertgebouw ietwat vroeger een menu aan te bieden, met de garantie dat ze uiterlijk om 19.45 uur van tafel kunnen gaan en tijdig voor een concert of dans in ons Concertgebouw geraken.”

Attentie

“In ruil bieden de restauranthouders onze concertgangers op vertoon van hun ticket een culinaire attentie aan. Het is al de elfde jaargang van Concertgebouw Servies, in het verleden werkten deelnemende restauranthouders al speciale menu’s uit. Anderen bleven langer open op avonden dat er iets te doen was in het Concertgebouw, zodat onze abonnees nadien nog een glaasje konden gaan drinken.”

“Door de pandemie lag dit project enkele jaren stil, de relance is ingezet. Nous, Guillaume, Pastis, Bonte B, L.E.S.S., Goesepitte 53 en Patrick Devos doen al mee.”

“Overigens kunnen de concertgangers voor de voorstelling ook iets eten in ons Concertgebouw Café, dat een ontmoetingsplek wil zijn, waar toeschouwers met artiesten en musici kunnen napraten. In februari 2023 wordt Forum 6 een pop-up lounge tijdens het festival ‘Tête-à-Tête’”, aldfus Katrien Van Eeckhoutte..

Flavourite Bruges

“Als schepen van werk en ondernemen ben ik trots op deze structurele samenwerking tussen Concertgebouw en enkele van onze mooie restaurants. Dit past volledig binnen de samenwerkingsgeest die we ook met ons ecosysteem Flavourite Bruges voor ogen hebben”, vult Pablo Annys aan.

“Flavourite Bruges wil Brugge als de bakermat van de Belgische gastronomie profileren. Hier groeien immers de producten, hier zwemt de vis maar hier gaan ook de chefs naar school én krijgen ze de kans om hun recepten te laten ontdekken door het trouwe publiek van het Concertgebouw. Samen maken we van Brugge meer dan ooit dé stad voor culturele én culinaire verrukking.’