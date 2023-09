Coconut Beach Club start petanqueclub met drie splinternieuwe banen

Coconut Beach Club bestaat tien jaar en om dat te vieren hebben de uitbaters Bart en Angelique voor een flinke uitbreiding gekozen met drie super aangelegde petanquebanen.

“Dankzij deze investering en de oprichting van een petanqueclub en gloednieuwe banen spelen wij iedere zondag wedstrijden tegen een aantal andere stranduitbaters in Knokke-Heist”, zeggen de uitbaters. “Het opzet van de voorlopig eerste en enige petanqueclub in Heist is in een ontspannen sfeer te sporten en samen te ontspannen.”

De nieuwe petanqueclub telt al meer dan vijftig leden. (DM)