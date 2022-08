Cocktails en boardgames? Eén adres: Crafty Potions

In de Sint-Jansstraat opende Crafty Potions zopas de deuren. Meer dan een café is de plaats vooral een tabletop gaming lounge, waar cocktails en gezelschapsspelletjes hand in hand gaan.

Met een glas authentieke mede in de hand overzie je het slagveld, waar je leger van trollen een troep met ridders zonet heeft aangevallen! Neen, het is geen waanbeeld maar pure realiteit voor wie in Crafty Potions terecht komt. Boardgames wisselen elkaar af met manga en een erg bijzondere menukaart. “Ik volgde jaren terug de opleiding Digital Arts en kwam zo bij een spelontwikkelaar terecht. Uiteindelijk ben ik van daaruit gevloeid naar de wereld van gezelschapsspelen.”

Jef Stuyck (39) bedient de klanten van merkwaardige drankjes, terwijl ze hun volgende meesterzet voorbereiden. “Wie naar hier komt kan kiezen uit een groot aanbod aan bordspellen die ze hier kunnen spelen”, gaat hij verder. “Dungeons & Dragons is hier razend populair, maar ook voor andere spelletjes kan men hier terecht. Terwijl ze spelen kunnen ze zowel fysiek of via een eigen app drank bestellen.”

Avonturenfilm

Venom, Essence of Darkness of zelfs een Treasure Chest? De menukaart heeft opvallend veel gelijkenissen met een avonturenfilm. “Onze cocktails worden allemaal geserveerd in erg aparte flesjes en zelfs een echte schatkist”, lacht Jef. “Toch hebben we ook de normale frisdranken in het aanbod. Via de app kunnen de klanten ook hun bestelling plaatsen zonder dat ze van de tafel en dus het spel weg hoeven te lopen.” Crafty Potions is dan ook een unieke plek in Kortrijk en heeft ook in de brede regio niet echt concurrentie.

“Ik denk wel dat er in Antwerpen een dergelijke zaak is, maar in West-Vlaanderen ga je niet meteen nog eentje vinden. We zijn een rasechte Tabletop Gaming Lounge, waar zowel jong als oud kennis kan maken met de wereld van de gezelschapsspelen. Een echt ‘type’ klant hebben we dan ook niet. Je kan hier probleemloos een stel tienermeisjes aan tafel zien zitten met een tattoo artist. Dat is net die sociale kracht van gezelschapsspelen. In onze digitale wereld zoeken meer en meer mensen opnieuw die fysieke klik met elkaar.” (CLL)