COAST-bieren bekroond op Duitse bierwedstrijd

Wenbrew, de brouwerij achter de COAST-biertjes, is op de gerenommeerde Duitse bierwedstrijd ‘Frankfurt International Trophy’ dubbel in de prijzen gevallen: zowel de Coast Dark als de Coast Blond sleepten er een gouden medaille in de wacht.

Wenbrew viert volgend jaar zijn tiende verjaardag. “Nooit gedacht dat het zo’n succesverhaal ging worden. We zijn immers ooit begonnen als hobbybrouwers”, zeggen Nicolas Honorez (47) en Gregory Lams (46), oprichters van het eerste uur.

De ‘Frankfurt International Trophy’ was hun eerste deelname aan een internationale wedstrijd. “Daar al meteen dubbel in de prijzen vallen, was inderdaad een flinke opsteker. Een internationale jury proefde er 700 bieren in meer dan 60 categorieën. Met een score van 38/40 kwam onze Coast Dark er als tweede beste uit in de categorie ‘Strong Dark Ale’. Goed voor een diploma ‘Grant Gold’”, aldus Nicolas.

De onderscheiding opent nieuwe deuren voor het kustbier. “De eerste contacten in Duitsland zijn gelegd, en ondertussen gaat ook Nederland meer en meer overstag voor onze COAST-bieren. In Zeeland zijn ze al volop verkrijgbaar. Maar ook op Belgische bodem veroveren we dankzij de Frankfurt International Trophy nieuwe zieltjes: zo’n gouden medaille geeft de geloofwaardigheid van je product een enorme boost”, klinkt het. De Kustbierenbox is nu met drie gouden medailles een gouden box geworden: ook de St.-Idesbald Bond viel op de Frankfurt International Trophy in de prijzen. Wenbrew heeft met Brecht Devos overigens ook een nieuwe salesverantwoordelijke onder de arm. “Een aanwinst die zich dit jaar al meteen vertaalt in een vierde meer omzet”, vertelt Nicolas.

Alcoholvrij bier

En er is meer. Wenbrew lanceert deze zomer de ‘Coast Zero’: het eerste alcoholvrije kustbier. “Een dorstlessend, vlot doordrinkbaar zomerbiertje met een frisse, fruitige toets waar we veel van verwachten”, zegt Nicolas. “We hebben die boot lang afgehouden, maar de alcoholvrije bieren zitten enorm in de lift en worden ook alsmaar beter van smaak. De Coast Zero wordt het eerste alcoholvrije kustbiertje”, klinkt het. COAST blijft ook het enige bier met als trotse baseline ‘Founded in Wenduine’. “We blijven onze badplaats op de kaart zetten. Onze tiende verjaardag, op 18 mei 2024 wordt één groot volksfeest.” (WK)