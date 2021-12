Claire Valcke gaat, Bianca Byttebier keert terug naar café Sint-Laurentius: “Ik wil meer tijd voor mijn gezin”

“Ik geef de sleutels terug aan degene van wie ik ze gekregen heb.” Met die mededeling kondigde Claire Valcke (30) uit Wevelgem haar vertrek aan bij café Sint-Laurentius in Kooigem. Bianca Byttebier (44) wordt weer het gezicht achter de toog van het bekende volkscafé ‘van Lucky’ in het centrum van Kooigem.

“Het is zeker niet omdat ik het niet graag doe dat ik stop”, begint Claire Valcke. “Ik stop voor mijn gezin en voor de rust en om mijn zoontje die nu negen maanden oud is te zien opgroeien. Tijdens de coronaperiode trouwde Claire met haar partner Arno Derrevaux. Het gezin bleef in Wevelgem wonen en op 11 maart werd hun zoontje Richard geboren.

Gezellig volkscafé

Claire begon in Sint-Laurentius in april 2019. “Ik was onmiddellijk verkocht toen ik het café leerde kennen. Zo’n eenvoudig bruin, gezellig volkscafé was echt waar ik naar op zoek was en toen ik hoorde dat Bianca zou stoppen, twijfelde ik geen seconde. Dat wou ik doen”, vertelt ze. Voordien werkte Claire nog bij Bowling Kentucky in Wevelgem, in O’Learys, een grote sportbar in Gent, bij Sealife in Blankenberge en bij Fruy Catering in Heule.

Claire runde café Sint-Laurentius met hart en ziel. “Zelfs toen ik zwanger werd was het nog geen optie om ermee te stoppen – ik zou dat zeker tien jaar doen – maar we hebben helemaal geen gezinsleven meer. Als het café open is op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag staat Arno voor alles alleen. Hij is zelfstandige en werkt dan de andere dagen extra lang, om vanaf donderdag zoveel mogelijk voor Richard te kunnen zorgen. Zo zien we elkaar niet meer. Als Richard mee is naar het café, is het soms ook moeilijk als hij ligt te slapen, niemand mag dan in het zaaltje komen en het moet stil zijn.” Claire kreeg toen van familieleden goedbedoelde plannen te horen dat zij leuke dingen zouden doen met Richard, aangezien Claire moest werken. “Mijn hart bloedde”, zucht ze. Net voor de vakantieperiode besloot Claire om te stoppen met het café. “Ik zoek een ‘mama-job’ van nine-to-five”, zegt ze. Claire blikt wel tevreden terug op haar periode in Sint-Laurentius. “Ik vrees dat ik nooit meer ergens zoveel werkplezier zal hebben als hier.”

Echt mijn ding

Bianca Byttebier, die van Kooigem afkomstig is, runde tot april 2019 vijf jaar het legendarische café dat ooit van Lucky was. Lucky was over heel Kortrijk en daarbuiten bekend en dat is met café Sint-Laurentius nog altijd het geval. “Lucky zorgde voor het mooie publiek dat hier komt”, vertelt ze.

Ik geef de sleutels terug aan degene van wie ik ze gekregen heb

Bianca stopte bijna drie jaar geleden om het wat kalmer aan te doen en wat meer tijd voor haar dochter Zus te hebben. Ze werkte in de tijd na Sint-Laurentius in Avenue 58, een dames-, heren- en kinderboetiek in Avelgem en was een tijdje vertegenwoordiger. “Ik had gezworen dat ik nooit meer in de horeca zou werken, maar Sint-Laurentius bleef me overal achtervolgen. Toen ik hoorde dat Claire zou stoppen, nam ik eind augustus contact met haar op.” In oktober werd de overeenkomst gesloten. Ook haar partner Claude De Clerck, die bij stad Kortrijk ploegchef is van de dienst Wegen en Verkeer, is opgetogen dat Bianca weer naar het café in Kooigem komt.

“Ik ben 23 jaar zelfstandig geweest in broodjeszaken en @terras in Spiere. Ik kon nu proeven van een nine-to-fivejob en weet nu het verschil. Ik ben nu meer dan ooit gemotiveerd en weet dat Sint-Laurentius mijn ding is. Ook mijn ouders zijn tevreden. Zij wonen hier slechts 100 meter van het café vandaan. Zus is ondertussen 15 jaar en zal hier ook wel eens komen helpen. Zij kan met de bus naar hier of naar ons thuis in Helkijn komen na school”, aldus Bianca.

Geen afscheidsfeest

Claire staat nog achter de toog op dinsdag 28, woensdag 29 en donderdag 30 december, telkens van 11 tot 23 uur en op zondag 26 december van 14 tot 22 uur. “Ik houd een uitverkoop, want de koelkasten moeten leeg!” Bianca opent het café dan op 7 januari 2022.

Gezien de maatregelen zal er geen afscheidsfeest kunnen plaatsvinden, en ook wat het openingsweekend betreft weet Bianca nog niet hoe het zal lopen.

“Het zal in ieder geval vertrouwd aanvoelen om weer achter de toog te staan. Claire veranderde niets aan de indeling en het interieur en er is een vast cliënteel. Ik ben hier ook vaak geweest”, vertelt Bianca. “Nu zullen het Claire en haar gezin zijn die op het terras zullen komen zitten.” (ED)