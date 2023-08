Cindy neemt De Narrenkoning over van Charlotte: “Restaurant is in goede handen”

Op 16 augustus neemt Cindy Vanhessche eethuisje De Narrenkoning in Outrijve over van Charlotte Vanbiervliet. Veel zal er niet veranderen voor de klanten. “De ‘geheimpjes’ worden mee overgenomen”, klinkt het.

Na vier jaar zet Charlotte Vanbiervliet een punt achter haar avontuur in De Narrenkoning. “Het was altijd mijn droom om een restaurant zelfstandig uit te baten”, doet Charlotte, afkomstig uit Helkijn haar verhaal.

“Mijn ouders hebben samen met mijn grootouders twee restaurants uitgebaat. Eigenlijk ben ik er bijna letterlijk in geboren en kreeg ik deze microbe met de paplepel mee. Ik liet een mooie functie voor wat het was en maakte mijn droom waar. Een droom die na vier superleuke jaren stopt. Ik heb veel geleerd uit mijn eerste ervaring als zelfstandige, maar nu is het tijd voor een ander hoofdstuk. In januari nam ik weloverwogen de beslissing om het eethuisje over te laten. Een beslissing waar absoluut geen haast achter zat, want ik doe het nog altijd heel graag.”

Ontslag

“Toen ik in juni de advertentie van Charlotte op Facebook zag, trok ik mijn stoute schoenen aan”, gaat Cindy Vanhessche (50) verder.

“Ikzelf was op zoek naar een nieuwe uitdaging nadat ik onverwacht ontslagen werd als internal salesmedewerker. Ik was een beetje zoek, maar de vele sollicitaties leken allemaal niet mijn ding. Als hobbykok had ik altijd al de droom om een B&B te runnen of iets te doen met mensen en voeding. De Narrenkoning kwam dus op het juiste moment.”

Vlotte overgang

“Voor mij was het belangrijk dat ik het kon overlaten met het gevoel dat het in goede handen is”, pikt Charlotte opnieuw in.

“En dit wil ik met glans doen. Daarom zal ik nog een maand meedraaien zodat de overgang feilloos kan verlopen. De Narrenkoning, goed voor 65 plaatsjes, is altijd volzet en er wordt steeds met verse producten gewerkt. De frietjes, stoofvlees, vol-au-vent, om er maar enkele te noemen zijn steeds vers bereidt.”

Helpende handen

“Ik wil Charlotte heel hartelijk bedanken omdat ze mij het vertrouwen heeft haar droom aan mij over te laten”, zegt Cindy met een glimlach.

“Op 16 augustus open ik voor het eerst de deuren. Het zal nog een beetje sleutelen zijn aan het team, daarom zijn we nog op zoek naar gemotiveerde mensen met een hart voor horeca, zowel flexi-job als jobstudent. Aan het concept zal er niets veranderen. De Narrenkoning heeft een heel tevreden vast cliënteel voor deze Belgische keuken. Net als Charlotte zal ook ik de rol als kok op mij nemen. De gerechten blijven onaangeroerd, dus neem ik de ‘geheimpjes’ mee over (lacht). Ook aan de openingsuren en dagen verandert er niets. We zijn ‘s avonds open op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag. Van zondag tot en met dinsdag zijn we gesloten. Voor onze vele vaste klanten zijn er dus zo goed als geen wijzigingen. Ik kijk alvast met heel enthousiasme uit naar deze uitdaging.”