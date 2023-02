Cindy Monnens brengt haar liefde voor jazz in Kaffee Damast: “We hebben een toffe stad, laat ons elkaar versterken”

Sinds 4 oktober 2014 houdt Cindy Monnens (45) Kaffee Damast open. Toen de nieuwe museumbistro naast Texture een uitbater zocht, twijfelde Cindy niet om haar dossier in te dienen. “Ik wou er sowieso een jazzbistro en -bar van maken. Geen klassieke horecazaak, maar een beleving waar ik ook mijn creativiteit kwijt kon. Daarnaast biedt Kaffee Damast ook een betere balans tussen werk en gezin. Kinderen worden rap groot en die tijd kan je niet meer inhalen.”

Sinds de start van het jazzrestaurant zijn er maandelijkse jamsessies en zoekt Cindy naar partnerships met lokale ondernemers en organisaties. “Ik vind niet dat je een onemanshow moet opvoeren. We hebben een toffe stad, laat ons elkaar versterken.”

“Ik ben eigenlijk altijd al zot geweest van saxofoon. 13 jaar geleden schreef ik mij in – samen met mijn oudste dochter Lovely – in de muziekschool. Zij koos voor viool, maar hield het na een jaar voor bekeken. Ikzelf wou steeds meer loskomen van de klassieke partituren en trok naar jazz.”

Link met vlas

Cindy speelt momenteel in een big band, de BbKey in Wevelgem en treedt po 6 mei op in OC Bellegem. Daarnaast zie je haar soms op het podium in Kaffee Damast tijdens de Vlazz Jazz Jam Sessions, elke derde zondag van de maand. “Destijds zocht mijn docent Andy Declerck een podium voor maandelijkse jamsessies en ik wilde van de zaak een jazzbar maken, dus die twee concepten hebben we dan gewoon samengesmolten. Tot op vandaag is Andy hier vaste muzikant.”

Cindy maakte van Kaffee Damast meer dan alleen een jazzbistro, de inrichting is een beleving op zich. De zaak met sfeervolle bar en centrale leestafel oogt industrieel met gouden accenten en vintage elementen zoals de verschillende designmeubels. De transparante wand verbindt de horecazaak met het aanliggende museum.

“Als ik kijk naar wat ik heb verwezenlijkt, ben ik best wel tevreden”

“Er is een duidelijke link met Texture, museum van vlas en textiel. Vlas was de belangrijkste industrie in de Leiestreek, de naam damast verwijst naar een weeftechniek. Ons industrieel verleden werd doorgetrokken in de materialen van de bistro, met vlasleemplaten aan de muur en gordijnen van grof geweven linnen.”

Cindy vertelt met trots over de samenwerking en wisselwerking met het museum. “Onze openingsuren zijn op elkaar afgestemd waarbij wij een uur vroeger en later open zijn zodat museumbezoekers voor of na hun bezoek hier terechtkunnen.

Streekgerechten

Verder vond Cindy het ook belangrijk om met streekgerechten zoals Kortrijkse bil, Kortrijkse Mantenworst en Kortrijkse Kalletaart en streekproducten zoals Grootmoeders koffie, Skoll limonade en Blind Tiger Gin te werken.

“We proberen in te zetten op lokale producenten. In het magazine waarin onze menukaart is opgenomen zijn alle gerechten of producten uit de regio met een rode K aangeduid. We brengen onze menuzine twee keer per jaar uit. Ik heb het altijd belangrijk gevonden om elkaar te versterken, zeker in een ondernemersstad als Kortrijk. Dus mochten er jonge (of minder jonge) start-ups zijn met een Kortrijks product, dan horen we het graag en kijken we voor een eventuele samenwerking.”

“Ik heb er wel spijt van dat ik geen hogere studies heb gedaan, maar dat zorgde er anderzijds ook voor dat ik me wilde bewijzen. Als ik kijk naar wat ik heb verwezenlijkt, ben ik best wel tevreden.”

Stick to the plan

Sinds de start is er nog niet veel veranderd aan de formule van Kaffee Damast. “Als je aan iets begint, is er uiteraard wat ruimte om zaken uit te zoeken, maar ik ben van het principe stick to the plan. Ons concept werkt, maar we voegen graag nieuwe elementen toe. Zo werd vorig jaar Vocal Sessions geïntroduceerd. Deze vocal jam kan bijvoorbeeld ook op pop, niet enkel jazz en vindt tweemaandelijks plaats op de eerste zondag van de maand.”

Daarnaast organiseert Cindy extra concerten onder de naam Damast Live. “Dan werken we met entree. We mikken op een luisterpubliek uit respect voor de muzikanten.”

Adrenaline

Volgend jaar loopt haar concessie af, maar Cindy is zeker van plan om opnieuw haar kandidatuur in te dienen. “Liefst tot aan mijn pensioen. (lacht) Zo’n dossier is niet slecht om nog eens wakker geschud te worden en dingen te herbekijken en eventueel aanpassingen door te voeren.”

Als Cindy kijkt naar de toekomst ziet ze mogelijkheden om het concept uit te breiden, mogelijk naar andere steden. “Het kriebelt wel, maar dat is de ondernemer in mezelf. Iets nieuws starten komt met een gezonde dosis adrenaline”, besluit Cindy met een glimlach.

Tip: jazzliefhebbers kunnen op Spotify de afspeellijst ‘Jazz @ Kaffee Damast’ vinden. De favoriete artiest van Cindy is momenteel Lady Blackbird.