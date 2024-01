Cindy en Geert van café Boltra zitten boordevol nieuwe plannen

Precies een jaar geleden ruilde Cindy Ruysschaert haar werk in een verzorgingssalon voor de uitbating van café Boltra, het enige café in Kruiskerke. “Ik heb er nog geen moment spijt van gehad”, lacht ze. “We hebben de zaak keurig opgefrist. Ondertussen is m’n man Stijn Hoste in de zaak gestapt en zitten we vol nieuwe plannen.”

In café Boltra, aan de doodlopende Zandbergstraat, hangt nog de sfeer van de goede, oude tijd. Er prijkt een krijtbord met dranksuggesties, een prikbord met berichtjes en lokaal nieuws, de jukebox draait Vlaamse schlagers, aan de muur hangt nog een ouderwetse kast met vakjes voor spaarders… Het gaat er ongedwongen aan toe in het enige café van Kruiskerke. “Die nostalgische warmte van een echt volkscafé sprak me meteen aan”, vertelt Cindy. “Daar hebben de vorige uitbaters Luc Van Laecke en Marleen Vindevoghel de basis voor gelegd en dat concept blijven we volgen. Boltra is niet toevallig al vijfmaal tot beste café van Ruiselede uitgeroepen.”

Cindy en Stijn hebben het voorbije jaar niet stilgezeten. Het café is vernoemd naar een vroegere krulbolbaan, maar daar is nu ook de laatste ijzeren beschermdraad van verdwenen. Het interieur werd herschilderd, sommige muren tonen stripfiguren, het meubilair en de verlichting zijn vernieuwd, centraal prijkt een pelletkachel en er werd een nieuwe dartshoek opgesteld, die ook als podium dienst kan doen. “In het voorjaar van 2024 willen we graag twee petanquebanen laten aanleggen, het terras vernieuwen en de toog opfrissen.”

Klanten kunnen nog steeds op de lotto spelen, de spaarkas telt zo’n 80 leden en in de schuifjes van de spaarwand zit nog steeds speelgoedgeld, om inbrekers niet op ideeën te brengen. Maar elk jaar worden de spaarders wél keurig uitbetaald.

Camping Cosmos

Wat eveneens blijft is Camping Cosmos – dit jaar op 10 augustus – en Kruiskerke Kermis tijdens het eerste weekend van september. “Ik droom stilletjes dat we bij de volgende editie van Camping Cosmos toch zo’n 250 bezoekers mogen ontvangen”, besluit Cindy. Dan treedt er een band op en is er plaats voor tenten, caravans en zwerfwagens. (GGM)