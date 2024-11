Cindy en Dieter zijn de nieuwe uitbaters van ’t Pleintje: “Café nieuw leven inblazen”

Na een maandenlange sluiting is ’t Pleintje eindelijk weer open. Tijdens de openingsdag was het meteen volle bak, want met uniek zicht op alles wat op het marktplein gebeurt, is het een trekpleister. Waarom deze unieke plek zo lang gesloten bleef, is niet duidelijk, maar de droge periode is achter de rug. Cindy Verhelst en haar man Dieter Impens zijn van plan om van ’t Pleintje weer een bruisend café te maken.

Voor een woordje toelichting konden me bij de enthousiaste en spraakvaardige uitbaatster Cindy Verhelst terecht. Cindy Verhelst is afkomstig uit Meulebeke, 45 jaar en beroepshalve verpleegster in het AZ Groeninge in Kortrijk. Zij is getrouwd met Dieter Impens, 43 jaar, en beroepshalve aan de slag als zelfstandig elektricien. Het echtpaar heeft drie kinderen Alex(19), Brent (17) en Lotte (12) en woont in Wielsbeke.

Te veel vrije tijd

We vroegen Cindy hoe een fulltime verpleegkundige met een zwaar beroep er nog voor kiest om een al even zware tweede job op te nemen en hoe zij de twee wil combineren? “Eigenlijk zit het zo dat ik die keuze gemaakt heb uit verveling. Op zaterdag voerde ik de zonen naar het voetbal, maar toen Brent gestopt was met voetballen had ik op zaterdag plots te veel vrije tijd.”

“In mijn vroegere jaren stond ik achter de toog van jeugdhuis ‘t Vraagteken in Meulebeke en dat was iets dat ik super graag deed. Die herinneringen bleven sluimeren zodat ik op zoek was naar een toffe locatie waar ik weer contact kon hebben met de mensen. We kwamen uit bij het leegstaande Pleintje maar daar was een groot nadeel aan verbonden, namelijk als uitbater van het café was ik gebonden aan een brouwer. De eigenaars van de locatie slaagden er echter in om van die brouwer af te geraken zodat het Pleintje nu een vrij café is met een leuk cliënteel en een brouwer die je zelf kiest.”

Meer horeca

Of de uitbating van het Pleintje gekoppeld aan een fulltime job als verpleegkundige en het runnen van een huishouden niet te veel hooi op de vork is? “Of dat allemaal haalbaar is wil ik de komende maanden uitproberen. Ik zal ook flexijobbers en jobstudenten inschakelen en wanneer dit nog niet haalbaar is, zal ik ergens moeten inbinden.”

“Hoe dan ook mijn job als verpleegkundige laat ik zeker niet vallen, daarom doe ik het veel te graag. Ik ben er zeker van dat het hier wel zal lukken, want Oostrozebeke heeft echt nood aan wat meer horeca.”

Verklappen we nog dat het Pleintje voortaan open is op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag telkens van 10 uur tot 13uur en vanaf 16uur.

We vroegen nog waarom ’t Pleintje de deuren gesloten houdt op vrijdagvoormiddag tijdens de wekelijkse marktdag? “Daar zitten we al een tijdje mee in de maag. Heel veel mensen willen graag wat drinken na het kuieren op het marktplein. Ik weet dat het een unieke gelegenheid is maar we zijn ermee bezig. Wellicht zal dit na Nieuwjaar veranderen”, besluit een heel enthousiaste Cindy. (JC)