Cindy (45) en Laetitia (35) laten na meer dan 13 jaar geliefde frituur ‘Thelma & Louise’ over: “Mensen denken nog steeds dat we koppel zijn”

Cindy Bostoen (45) uit Aalter en Laetitia Vanderwee (35) uit Markegem zoeken een overnemer voor Thelma & Louise. “Mensen denken nog steeds dat we een koppel zijn genaamd Thelma en Louise”, lacht Cindy. De beste vriendinnen zijn klaar voor een nieuw hoofdstuk. Laetitia verwacht haar eerste kindje in januari, Cindy keert terug naar de zorgsector.

De gekende frituur in ‘t straatje, de uitgaansbuurt in de Burgemeester Reynaertstraat, bestaat al sinds 1998. De nonkel en tante van Laetitia, Norbert Robert en Christine Vandeputte, lieten de zaak over aan hun nichtje. Zij werkte toen nog als poetshulp bij Schoonmaak Nemegheer in Tielt. “Ik heb hen altijd gezegd dat ze het me mochten laten weten als ze zouden stoppen. Ik belde meteen naar Cindy en zij ging direct akkoord.” Na een opzegperiode in het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem vervoegde verpleegster Cindy op 1 juli 2010 Thelma & Louise. “We hebben ons erop gesmeten en bakken sindsdien de beste frietjes van België”, lacht Cindy.

“We werken steeds met merkproducten, ook voor ons vet. Het kost meer, maar je smaakt het verschil” – Laetitia

Thelma & Louise is gekend voor haar kwaliteit en groot aanbod burgers met zelfverzonnen combinaties. “We werken steeds met merkproducten zoals Mora en Bicky, ook voor ons vet. Het kost meer, maar je smaakt het verschil. Soms zien we dezelfde persoon vier keer op een avond. Daarnaast blijven we ook een typische frituur met frietjes en snacks. We stonden erop om niet te beginnen met dagschotels, broodjes of homemade burgers. Onze display is ook nog steeds old school en niet digitaal. Dat is al sinds de tijd van mijn nonkel en willen we niet vanaf”, zegt Laetitia. “Mijn nonkel Norbert bedacht trouwens de gegeerde Bicky Special, een burger met een kaaskroket tussen.”

“Onze display is ook nog steeds old school en niet digitaal. Dat is al sinds de tijd van mijn nonkel en willen we niet vanaf”, zegt Laetitia. © MD

De andere troeven van de frituur zijn het mooie terras achteraan in het groen met bamboe, goed voor 24 plaatsen, en de vriendelijke service. “Je geraakt verder door rustig te blijven en vriendelijk te zijn, ook als ze het kot op stelten zetten tijdens Sinksen. We gaan mee met de jeugd en draaien nachturen. We merken dat mensen sinds covid later naar buiten komen, maar ze zijn ook rustiger geworden. Als iemand van de groep onnozel doet, leggen de vrienden ze stil. Dat komt ook omdat je hier al jaren staat. We krijgen veel respect en laten ons niet doen”, zegt Cindy. “Mochten er toch problemen zijn dan hoef ik maar te roepen naar de cafés aan de overkant. Ze komen direct af.”

“Met Thelma & Louise leerden we veel mensen kennen. Soms was dit meer een psychologisch centrum dan een frituur (lacht)” – Cindy

Na al die jaren kunnen Laetitia en Cindy al heel wat verhalen vertellen. De strafste anekdotes zijn niet voor publicatie vatbaar. “Zoals je wel kan raden, passeren hier geregeld mensen met een glaasje te veel op. Er wordt dan gezongen in de frituur, ook voor ons. We hebben al van alles en nog wat gezien, maar uiteindelijk zijn ze wel braaf. Veel van onze klanten hebben we nog gekend als jonge gastjes. Intussen zijn ze zelf getrouwd en hebben ze kindjes. Met Thelma & Louise leerden we veel mensen kennen, soms was dit eerder een psychologisch centrum dan een frituur”, glimlacht Cindy. “We gaan het wel missen”, vult Laetitia aan.

Opvolging?

Het duo was van plan om tien jaar Thelma & Louise open te houden. “We hebben alles gegeven voor de frituur. Ons sociaal leven lijdt er toch wat onder, je voelt die late uren, maar dan kwam covid en moesten we drie maanden verplicht sluiten. Cindy werkte toen even opnieuw in de zorg. Het betekende echter ook de opstart van online bestellingen. Dat was een succes en gaf een serieuze boost aan de zaak. Ons klantenbestand werd uitgebreid, maar dan kwam ook nog eens de oorlog in Oekraïne en de dure energieprijzen. Nu alles weer stabiel is, willen we op het gemak uitkijken naar goede opvolgers, met dezelfde passie en gedrevenheid. We zijn niet gehaast. We blijven open tot dan”, aldus Laetitia.

“Het zal raar zijn elkaar niet meer dagelijks te zien. Intussen kennen we elkaar door en door” – Cindy

Laetitia verwacht in januari haar eerste kindje. Beste vriendin Cindy is meter. “Het zal raar zijn elkaar niet meer dagelijks te zien. Intussen kennen we elkaar door en door”, zegt Cindy. “We laten Thelma & Louise niet over aan de eerste, de beste kandidaat, maar zoeken iemand die de charme van de frituur wil verderzetten en het belang van kwaliteit begrijpt.” Cindy zal na de overname opnieuw als verpleegkundige bij haar echtgenote werken in WZC Mariaburcht in Dentergem. Laetitia blaast even uit en kijkt uit naar de komst van haar kindje. Mogelijks volgt ze later nog een IT-opleiding.