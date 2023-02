Christophe en Thijs openen nieuwe B&B Navy

Christophe Vercruysse (47) en Thijs Devrome (37) droomden al lang van een tweede verblijf buiten België om er op adem te komen in hun vrije tijd. Tot ze op een boogscheut van hun woonplaats in Oostduinkerke een architecturaal pareltje ontdekten dat hen inspireerde om hun droom bij te sturen. Ze renoveerden een charmante cottagewoning en verwelkomen er nu hun eerste gasten in hun gloednieuwe B&B Navy.

Tijdens de coronaperiode rijpte bij Christophe en Thijs het idee om een nieuwe uitdaging aan te gaan. Hun zoektocht naar een tweede verblijf leidde naar een klein jachtkasteeltje bij Parijs, maar op de valreep spatte dat project uit elkaar. Tot tijdens een wandeling hun oog viel op een charmante cottagewoning aan de Koninklijke Baan in Oostduinkerke. Hierin zagen ze meteen potentieel om er een stijlvolle, kleinschalige B&B van te maken.

Thijs en Christophe schoten in actie: ze ondertekenden de akte, verkochten hun appartement en gingen aan de slag. “Door de coronaperiode zat onze kust meer dan ooit in de lift als aantrekkelijke vakantiebestemming, en wij hadden meer tijd om onze energie te steken in de renovatie”, vertelt het duo.

Renovatiewerken

“Er was inderdaad werk aan de winkel. Nergens waren er nog deuren in het huis – we hebben antieke oude deuren gezocht, voor nieuwe vloeren gezorgd, een nieuwe keuken en sanitair geïnstalleerd. Maar we hebben ook de oude elementen behouden en extra in de verf gezet, zoals de ‘spender’ onder de trap, een vroegere bergruimte, waar we nu onze wijnen en dranken stockeren die we ook aan onze gasten presenteren.”

“Ook de tuin hebben we stevig onder handen genomen. Die zag er niet meer uit! Er waren wel nog restanten van een oude moestuin. We hebben de tuin volledig heraangelegd, met terrasjes en cosy zithoekjes, de oprit is vernieuwd zodat gasten er hun auto gratis kunnen parkeren. Over de naam waren we het snel eens: achter de 100 jaar oude verf in de gevel ontdekten we de naam ‘Navy’, en die vonden we perfect!”

Thijs heeft zich vooral beziggehouden met de inrichting en de decoratie. “Mijn ouders waren antiekverzamelaars, en die interesse heb ik overgeërfd”, lacht hij.

Verse streekproducten

“Dat maakt het ook leuk, want met authentieke meubelen, bijzondere decoratieobjecten en accessoires kunnen we onze ziel in onze B&B leggen. Het is ook een voordeel dat ik al jaren in de horeca werk. Zo weten we hoe we best kunnen inspelen op de wensen en behoeften van toeristen. We serveren een continentaal ontbijt, met het accent op verse en streekproducten.”

Christophe vult aan: “We ontvangen onze gasten in twee ruime gastenkamers, en we zijn van plan om onze B&B ook in te richten volgens bepaalde thema’s, zoals carnaval, Valentijn … We geven onze gasten tips over wat er hier aan zee te beleven en te ontdekken valt. In het zomerseizoen willen we bijvoorbeeld billenkarren verhuren of hen laten kennismaken met ‘suppen’ (stand-up paddle).”

“Mijn grote passie is en blijft muziek, en ik blijf lesgeven in drie West-Vlaamse muziekscholen. Maar ik denk dat we op mooie zomeravonden ook wel leuke muzikale activiteiten in onze tuin kunnen organiseren! We hebben net de inspecteur vanToerisme Vlaanderen over de vloer gehad, en we kregen de maximumscore van 4 sterren. Daar zijn we alvast heel blij mee!”

Reserveren kan via christophe.vercruysse3@gmail.com – tel. 058 59 69 65 of via de website van booking.com. Adres: Koninklijke Baan 199, Oostduinkerke