Christoph zoekt overnemer voor gelauwerde zaak ’t Zoet Genot: “Er is nog toekomst voor de horeca”

“Nee het is niet omdat het niet meer rendabel is dat ik onze gekende horecazaak ’t Zoet Genot op de Zeedijk in Oostduinkerke verkoop”, vat eigenaar Christoph De Vriendt (49) uit Oostduinkerke de koe meteen bij de hoorns. Recent nog strandde het ijssalon en de bistro tijdens de uitreiking van de Trends Gazellen op een verdienstelijke twaalfde plaats bij de middelgrote West-Vlaamse bedrijven. Niet onaardig voor een horecabedrijf. Wat is er dan aan de hand?

Christoph is van Oost-Vlaanderen afkomstig, maar heeft zijn hart aan de zee verloren. Aanvankelijk wees niets erop dat de ondernemer zich op de horeca zou storten, want zijn expertise lag in de bouw. Het is die loopbaan die hem nu zuur begint op te breken. “De aanhoudende rug- en nekklachten zijn de boosdoener. Het is zo erg dat ik met spijt in het hart heb moeten besluiten om onze goeddraaiende horecazaak ’t Zoet Genot over te laten.”

Trends Gazellen

En dat dat ijssalon met bistro een succes is, bewijst zijn nominatie op de Trends Gazellen dit jaar. “Aanvankelijk sloeg ik die mail in de wind. Ik dacht dat het de zoveelste spam was. Dat bleek niet het geval en dus trok ik naar de finale in Wielsbeke. Tot mijn grote verbazing eindigde ik, op een totaal van 100 middelgrote bedrijven, op de twaalfde plaats met een omzet van 1 tot 5 miljoen euro per jaar. Niet mis voor een horecabedrijf”, klinkt Christoph terecht trots.

Hoe rolde de Oostduinkerkenaar nu in de wereld van de ijsjes? “Na het zware labeur in de bouw had ik nood aan iets helemaal anders. ’t Zoet Genot was toen al gekend voor zijn versgedraaid ijs. Dat zou het volgende hoofdstuk in mijn loopbaan worden. In november 2017 nam ik de zaak over, breidde het uit en verhuisde uiteindelijk naar een ander pand op dezelfde Zeedijk in Oostduinkerke. We breidden het ijssalon uit met een bistro om de kalmere maanden op te vangen. Die bedrijfsvisie bleek de juiste beslissing want de omzet is intussen gestegen naar meer dan 2,5 miljoen euro. We hebben een vaste ploeg met een tiental medewerkers aangevuld met 25 jobstudenten per dag tijdens het seizoen. ’t Zoet Genot is dan ook geen kleine zaak. Binnen hebben we 86 zitplaatsen en buiten 170.”

Overnemer

Maar Christoph moet nu vooral aan zijn eigen gezondheid denken. “Ik ben trots op wat we in zes jaar tijd hebben kunnen doen met ’t Zoet Genot, maar mijn gezondheid gaat nu voor. Tot zolang ik geen overnemer heb gevonden, blijven we verder werken zoals we dat gewoon zijn. De klanten laten we niet in de koude. Ook als de toekomstige eigenaar daar nood aan heeft, begeleiden we die graag bij de opstart. Wat het leven daarna zal brengen is ook voor mij koffiedik kijken. Er zal alvast meer tijd komen om mooie herinneringen te maken met mijn kinderen, vrienden en familie.” (GUS)