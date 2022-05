Christiane Vermeulen (69) neemt na 38 jaar afscheid van café ‘t Hoogland in Kruiseke

Uitbaatster Christiane Vermeulen (69) van café Hoogland in Kruiseke nam afscheid van haar klanten. Ze baatte het café 38 jaar uit. Het pand in de schaduw van de Heilig Hartkerk staat te koop. Christiane en haar echtgenoot André Marescaux wonen wat verderop in een rijwoning. “Het zal zijn tijd vragen om mijn draai te vinden”, zegt Christiane.

“Aan de ene kant zal ik het wel missen, maar ik sukkel met artrose en draag daarom een halsband.” Haar man André (75) was jarenlang loonwerker. Eerst als zelfstandige en dan in loondienst. Tijdens het seizoen was het hard werken en veel uren kloppen. “In de loop van het jaar waren er ook ‘dode’ momenten en deden we de uitbating van het café dan samen”, zegt André.

“In ’t Hoogland was destijds café De Velomakerij gevestigd. Uitbaatster was Celeste Coudron. Haar man Leon Deleu herstelde en verkocht fietsen en bromfietsen. Waar nu de zaal staat, was zijn atelier en in een klein deel van het café stonden fietsen te koop.” Christiane en André begonnen tijdens het Pinksterweekend in 1984. “Dat weekend kwam er veel volk, we wisten niet van waar ze allemaal kwamen, ze stonden tot buiten”, blikt Christiane naar het prille begin terug.

Nieuwe zaal

Christiane en André maakten de gouden jaren van de horeca mee. “In 1992 liet de eigenaar een nieuwe zaal bouwen”, zegt Christiane. “Er vonden daar veel maaltijden van verenigingen, clubs en families plaats. Ook rouwmaaltijden. We hadden veel clubs en verenigingen. Zo waren we het lokaal van Sparta Kruiseke, de Landelijke Gilde, Bedrijfsgilde, KWB Kruiseke, KVLV kaartersclub De Verenigde Manillers en de Hooglandvissers. We kregen ook ouderenverenigingen over de vloer. Onder meer voor een kerstfeest.”

André groeide op in Kruiseke, Christiane in Wervik. “Ik werkte in Kortrijk als bediende in een grote winkel van schoolgerief”, vertelt ze. “We woonden in de Blokstraat en bierhandelaar Gilbert Vuylsteker gaf ons mee dat café De Velomakerij over te nemen was en dat dit voor ons ideaal zou zijn. Zo ging de bal aan het rollen. We zochten een nieuwe naam en dankzij Eric Ugille kwamen we uit op ’t Hoogland, een verwijzing naar de toen nieuwe wijk achteraan ons café.”

Nog twee horecazaken

Tijden en gewoonten veranderen. Cafés verdwijnen. “Tussen de rotonde aan de N8 en beneden de Amerikaberg zijn er in Kruiseke destijds blijkbaar nog 35 cafés geweest”, vertelt de gewezen cafébazin. “Aan de overkant was er hier nog café ’t Vliegend Paard. Nu zijn er met Het Visputje en eetcafé ’t Erfgoed in de Oude Ieperweg maar twee horecazaken meer. De jongere generatie heeft een andere mentaliteit en van de oudere generatie onder mijn klanten zijn ze bijna allemaal overleden. Het aantal cafégangers vermindert ook door de alcoholcontroles.”

“Vroeger liepen de jonge gasten na hun werk hier binnen. De KLJ verzamelde hier om uit te gaan, bijvoorbeeld naar ’t Munchenhof in Langemark. Vroeger waren we meer een dagcafé en sloten een tweetal uren in de namiddag. Om dan ’s avonds te sluiten tussen 21 en 21.30 uur.”

Hond in huis

Voor de uitbating speelde ook de Heilig Hartkerk een rol. “Er zijn minder uitvaartdiensten in de kerk, maar meer en meer in een aula”, vertelt Christiane. “We hebben het meegemaakt dat er na een begrafenis bleven hangen tot17 uur. (lacht) Er zijn ook minder kerkgangers tijdens de wekelijkse mis. Dat maakt allemaal een verschil.”

Christiane is de mama van twee kinderen Mario en Cynthia. Er zijn daarnaast drie kleinkinderen. Door de pandemie moest de horeca twee keer voor een lange periode dicht. “Nadien kwamen de vaste klanten niet meer zoveel”, klinkt het. “In onze beste jaren hadden we veel vaste klanten van overal. Ook kennissen van André.”

Het wordt wennen aan een nieuwe leven. “Het wordt alvast een hele ommekeer maar er komt een hond in huis”, verklapt Christiane.

