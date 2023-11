Chocolade- en ijssalon Pralifino opent pop-up Winterbar

De chocolade- en roomijswinkel Pralifino in de Gistelsteenweg 187 start met een nieuw project in deze donkere herfst- en winterdagen. Bij de zaak waar je terecht kan voor snoepjes, pralines, koekjes, roomijs en andere zoete lekkernijen opent op zaterdag 18 november de Pralifino Winterbar. In de sfeer van een kerstmarktje kun je er terecht voor onder meer Luikse en Brusselse wafels, glühwein, jenever en warme chocolademelk. De Winterbar is op woensdag geopend van 14 tot 18 uur, op vrijdag van 14 tot 22 uur, op zaterdag van 14 tot 22 uur en op zondag van 14 tot 18.30 uur en dit nog tot en met zondag 7 januari, het driekoningenweekend. Info: https://www.pralifino-varsenare.be. (PDV/foto DC)