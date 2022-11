Choc’atelier en Degubel stellen Oostkampse praline voor

In het kader van de Week van de Smaak slaan twee Oostkampse ondernemers de handen in elkaar voor een culinaire samenwerking. Pieter Demey van Choc’atelier en aardbeitelers Kris en Jo De Guffroy van Degubel maakten samen een delicatesse met ingrediënten uit de stad: de Oostkampse praline.

Van maandag 21 tot en met zondag 27 november is het weer de lekkerste week van het jaar. Dit jaar luidt het thema van de Week van de Smaak ‘Samen smaakt beter’. Dit wordt in Oostkamp wel heel letterlijk genomen. Er is er namelijk heel wat lekkers van topkwaliteit te vinden, dankzij gepassioneerde ondernemers die durven kiezen voor lokale producten. Twee van deze ondernemers hebben samen aan tafel gezeten voor een nieuwe Oostkampse delicatesse.

Pieter Demey van Choc’atelier, ambassadeur van ‘Ik koop lokaal’, en aardbeientelers Kris en Jo De Guffroy van Degubel lanceren, samen met de gemeente Oostkamp, de Oostkampse praline. Er zijn twee versies: een met witte en een met fondantchocolade. De vulling van de witte praline is gevuld met een aardbei gelei en een ganache van aardbei. De fondant praline in innerlijk opgevuld met eveneens de aardbei gelei, hazelnoot praline en een bresilienne van hazelnoot. Beide pralines zijn besprenkeld met de Oostkampse blauwe kleur. Met deze twee pralines wordt het korte keten traject ten volle gerespecteerd en lokale producten extra gepromoot.

Tijdens Week van de Smaak kan je op verschillende locaties de praline gratis proeven: in de vier ontmoetingshuizen Tope, Het Hertenbos, ’t Gezelletje en Nieuwvliet, aan het Onthaal in OostCampus, in Bibliotheek-infopunt en de uitleenposten.

Aangezien de horecasector nog steeds werkt in moeilijke omstandigheden, is er een samenwerking voorzien. Ga erlangs, eet en/of drink iets lekkers en geniet bij de afrekening van de praline. De acht deelnemende horecazaken zijn ’t Bloemenhuisje, Bistro De Oude Schaere, Laurel & Hardy. Eethuis transfaal, Het Raetshuys, Steakhouse Cowboy Up, Het Merelnest en de Sachs. Vanaf 21 november kunnen de pralines ook aangekocht worden bij Choc’atelier.

Jan de Keyser, burgemeester: “Ik ben ontzettend trots dat twee ondernemende handelaren samen hun lokale producten promoten. Apart zijn ze sterk in hun vak, samen brengen ze nog iets straffers. Deze praline staat symbool voor samenwerking en duurzaamheid. Een top lokaal product. Dat ze lekker smaakt, maakt het helemaal af!”

Na enkele toespraken werden alle aanwezigen getrakteerd op deze lekkernij.

