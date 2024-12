Chloë tovert kerstsfeer op ramen van horecazaken

Voor grafisch ontwerpster Chloë Vanhoecke van Bureau Clodette zijn het drukke tijden. Met een mand vol verfstiften trekt ze van het ene winkelpand naar de andere horecazaak om ramen en etalages te versieren met een kersttekening.

Chloë Vanhoecke (31) vinden we tijdens het jaar vaak aan de zijde van haar echtgenoot Mathieu Vanneste die tien jaar geleden traiteurzaak Lamon op de Grote Markt overnam. “Maar als de kerstperiode nadert heb ik daar meestal weinig tijd voor, ja net als het bij Mathieu extra druk wordt. Al vier weken lang ben ik elke dag op pad naar één of twee klanten om hun etalages, krijtborden of ramen te versieren.”

Krijtbord

“Dat is ooit begonnen als een hobby want eigenlijk ben ik ergotherapeute van opleiding. Maar na de dagtaak maakte ik geboortekaartjes voor vrienden of fleurde ons krijtbord voor de traiteurzaak wat op. Mathieu vond dat een gewone opsomming van het lekkers van de dag gerust iets meer mocht zijn. Dat werd opgepikt door andere handelaars in de stad en van het één kwam het ander.”

“De volgende stap was de oprichting van Bureau Clodette in bijberoep, maar de combinatie bleek al gauw niet meer houdbaar. Ik koos uiteindelijk om volledig voor mijn creatief bureau te gaan. De geboortekaartjes werden aangevuld met communie- en verjaardagskaarten of huwelijksaankondigingen. Daarnaast ontdekte ik dat er vraag was om de krijtborden die op de trottoirs staan net iets creatiever aan te pakken en vooral ook om hele muren te beschilderen. Dat doe ik in horecazaken maar vaak ook gewoon bij mensen thuis die bijvoorbeeld een aparte kinderkamer willen. Zo vind je in de nieuwe Mania-K een muurschilderij van mij en een tijdje geleden trok ik heel België rond om in elke vestiging van de restaurantketen Bavet muurtekeningen te maken.”

“Momenteel ben ik zowat vijftig procent van de tijd op pad, de andere helft van mijn werkweek ontwerp ik vanachter mijn computer. Maar in december ben ik bijna uitsluitend in Roeselare en randgemeenten aan het werk. Ik beschilder de ramen niet met penseel en verf maar met verfstiften, dat tekent makkelijker en zorgt er voor dat ramen toch doorzichtig blijven. Afhankelijk van de grootte van het oppervlak ben ik ongeveer twee uur bezig met een opdracht. Hier in Au Grand Café in de Noordstraat tekende ik buiten maar ook binnen op een glazen deur of een spiegel. Maar ook op het krijtbord in de gelagzaal komt mijn kersttekening goed tot haar recht”, besluit Chloë.