Chirojongens verkopen met café ’t Tonneke eigen bier: “Eerst was het echt een flop”

De Chirojongens brengen hun eigen bier uit, Gouden Flop. Het bier wordt verkocht in café Tonneke in de Neerstraat en op eigen evenementen van de Chiro. Het brouwproces verliep aanvankelijk niet zo vloeiend.

De naam van het bier ‘Gouden Flop’, kon in eerste instantie letterlijk genomen worden. Het eerste brouwsel werd een flop. “Het is een redelijke soep geworden”, vertelt de hoofdleiding. “Bij het proeven bleek het bier helemaal anders te smaken dan de brouwer had voorgesteld. We verkochten het op één van onze evenementen en de reacties hierop waren heel slecht. De brouwer zei dat we twee weken geduld moesten hebben, omdat het bier nog moest bijgisten in de flessen maar dat had helemaal geen zin. Na dreigen dat we alles bekend zouden maken op sociale media, hebben we uiteindelijk toch een vergoeding gekregen. We waren blijkbaar ook niet de enige gedupeerden.”

Doordat het bier moest weggegoten worden, hebben de Chirojongens heel wat verlies. Elly Lapeire van café Tonneke wil de jongens van de Chiro helpen het bier te verkopen. “Mijn zoon zit in de Chiro”, vertelt Elly, “en nadat ik het verhaal hoorde besloot ik te helpen. Per verkoop van één flesje ‘Gouden Flop’ gaat er 1 euro naar de Chiro.”

Op het etiket van ‘Gouden Flop’ staat een tekening van Tom Vervaele. “Een legende bij de Chiro in Lichtervelde, en een schone kop om erop te staan”, lacht Dave Vantyghem. “Tom zit al heel zijn leven in de Chiro en doet er nog altijd heel veel voor.

Wietjes

De naam van het bier komt van onze bijnaam, Flop. Zoals de meisjes de Wietjes zijn, zijn wij de Flop.” Gouden Flop is een blond bier, vandaar gouden, met een zachte smaak en 8 procent alcoholgehalte. De Chirojongens hebben 800 liter van dit bier. “Na de verkoop op onze eigen evenementen nu nog 700 liter,” vertellen ze.

Gouden Flop van de Chirojongens wordt verkocht in café Tonneke, Neerstraat 18 in Lichtervelde. Per fles wordt 1 euro geschonken aan de Chirojongens. Verder kan je het bier proeven op evenementen van de Chirojongens of bestellen bij de leiding, via e-mail, Facebook of de website dit binnenkort weer online gaat. (JW)