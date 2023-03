Chiro Kachtem brouwt een eigen biertje ‘N Hertje

Om de Chirokas te spijzen kwamen de Chirojongens van Kachtem op het idee om een eigen bier te brouwen. ‘N Hertje werd ontworpen en gebrouwen bij Luc Savels in de Koekoeksbrouwer-ei in Lendelede.

“Wij hebben iets heel bijzonders voor jullie. Ons eigen, zelf gebrouwen bier”, vertelt Jamie Reynaert (23) die zes jaar leider en vier jaar hoofdleider is bij Chiro Kachtem. “Het is een uniek en ambachtelijk bier dat speciaal is gecreëerd om te genieten. We hebben ons bier ontworpen bij Luc Savels en gebrouwd in De Koekoeksbrouwer-ei. Onze brouwers hebben met veel passie en toewijding gewerkt aan het creëren van een bier dat de Chiro-spirit weerspiegelt. Het resultaat is een heerlijk, verfrissende pint met een unieke smaak.”

“Bovendien is ons Chirobier een geweldige manier om de Chirogroep te ondersteunen. Door ons bier te kopen, kunnen we meer investeren in onze Chiro. Het is dan ook de bedoeling om de Chirokas wat te spijzen. Alles is toch ook een stuk duurder geworden en voor ons is het niet altijd evident om voldoende te kunnen investeren. Als wij geen dergelijke acties ondernemen, kunnen we niet zoveel geld binnenhalen om nieuw spelmateriaal, tenten enzovoort te kopen. Ook hier en daar renovaties uitvoeren aan de gebouwen horen daarbij, dus hopelijk wordt ons bier wat verkocht zodat er materiaal kan worden aangekocht om leuke activiteiten te organiseren.”

“We hadden vooraf niet echt ervaring met brouwen. We beschikten vooral over informatieve kennis. We hebben zo’n 2.000 euro geïnvesteerd in dit project en hopen om een winst van 1.000 euro te boeken. Bier brouwen is een heel proces. Om te beslissen wat voor bier we wilden brouwen, hebben we bij verschillende brouwers een resem bieren geproefd. Het etiket van de fles is tot stand gekomen door verschillende ideeën die we samengebracht hebben. De naam ‘N Hertje, die je op zijn West-Vlaams dient te lezen, is er gekomen doordat wij soms een hertje zien in het hartje van Kachtem”, lacht Jamie.

“We proberen ons bier te promoten via onze Facebook site en flyers. We hopen natuurlijk dat we via deze weg ons initiatief bekender kunnen maken bij de Izegemnaren en daarbuiten. Dus waar wachten jullie nog op? Bestel vlug je bier via https://forms.gle/x13fv8nTW9cTaBio6 (RV)