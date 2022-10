Chinees restaurant Li Dynasty in Sijsele sluit na 30 jaar

Wie graag aan tafel schuift voor een rijsttafel of andere Chinese lekkernijen bij Li Dynasty in Sijsele, zal zich moeten reppen. Op 31 oktober doet het populaire restaurant langs de Bruggesteenweg de deuren voorgoed dicht.

Li Dinasty langs de Bruggesteenweg is al dertig jaar lang een vaste waarde voor Sijselenaars, Dammenaars, maar zeker ook Bruggelingen die graag eens Chinees tafelen. Het pand mag dan aan de buitenzijde nogal ‘Vlaams’ en weinig inspirerend ogen; binnenin ervaar je toch al vlug die typisch Chinese aankleding met typerende ornamenten en schilderijen van weidse Oosterse berglandschappen. Op de kaart vind je de typische Chinese gerechten zoals loempia, bami- en nasi goreng, maar ook specialiteiten zoals kikkerbilletjes en rijkelijke schotels met diverse bereidingen van eend.

31 oktober laatste dag

Helaas voor de vele vaste klanten, is het einde nabij voor Li Dynasty in Sijsele. “Aan elk mooi liedje komt een einde en dat is ook voor Li Dynasty het geval”, zo laten de uitbaters weten. “Sum, onze chef-kok, gaat met pensioen. Maandag 31 oktober wordt de laatste dag dat we jullie zullen verwelkomen in ons restaurant.”

“Al wie hier over de vloer kwam, bouwde mee aan ons succes”

De uitbaters willen al hun klanten uit de grond van hun hart bedanken voor de jarenlange vriendschap en trouw die ze mochten ervaren. “Wij hebben zoveel mooie momenten mogen meemaken en van sommige families hebben we vier generaties klanten zien passeren: grootouders, ouders en kinderen die op hun beurt ook al met hun kinderen komen. Al onze klanten, of ze nu veel of minder over de vloer kwamen, bouwden mee aan het succes en het dertigjarig bestaan van Li Dynasty. Daar zijn we hen blijvend dankbaar voor.”