Chin Chin wordt Brunchbar Kortrijk

Het brunchrestaurant Chin Chin in de Voorstraat 28 stopt ermee na drie jaar en maakt plaats voor het gelijkaardig concept van Joline Soete genaamd ‘Brunchbar Kortrijk’. De nieuwe zaak opent op 17 september.

“Het gezinsleven is te moeilijk te combineren met de horecazaak, mijn vriendin staat er vaak alleen voor. Zij moest vakantie nemen of ik moest een dag sluiten om eens samen te zijn. Dat was een van de grootste redenen waarom Chin Chin stopt. Daarnaast ben ik iemand die ook graag andere uitdagingen aangaat. Al komt het einde een beetje te vroeg, ik had het graag nog een paar jaar gedaan. Hoewel we met corona niet altijd de formule hebben kunnen uitdragen zoals ik die voor ogen had, hebben we ons er wel op een succesvolle manier doorgeslagen met brunchboxen, takeaway en Foodcolab”, vertelt Glenn Debrabandere.

Hij wou de mogelijkheid tot overname niet aan de grote klok hangen, dus in plaats van het nieuws te communiceren via sociale media, plaatste hij het pand op www.overnameweb.be. Een website die foodblogger Joline sporadisch eens in het oog hield, op zoek naar een pand voor haar horecadroom. Joline volgde zeven jaar hotelschool, draaide tijdens haar stage mee in de keuken van chef-kok Wout Bru en werkte vervolgens enkele jaren in de horeca. Wat later volgde ze nog een lerarenopleiding en tot voor kort was ze leerkracht Keukenpraktijk.

“Ik had initieel een zaak gevonden in Izegem, maar op het laatste moment werd er gekozen voor een andere koper. Ik was toen heel ontgoocheld. Met de grote vakantie wou ik eindelijk werk maken van mijn brunchbar. Ik werk al twaalf jaar in het onderwijs, maar haalde daar niet langer voldoening uit. Toen ik dan uiteindelijk botste op deze zaak, nam ik contact op met Glenn. Ik kwam met mijn schoonmoeder iets eten en ik zag het meteen voor mij’, glimlacht Joline.

Concept behouden

De ontmoeting met Glenn zat meteen goed. “Ik wou het overlaten aan iemand die past in de sfeer van deze straat, we kunnen het hier allemaal goed vinden met elkaar. Daarnaast vind ik het ook fijn dat het concept ongeveer hetzelfde blijft. Joline weet ook echt wat ze doet, ik verlang al om hier zelf eens te komen”, zegt Glenn.

In Brunchbar Kortrijk kan je van woensdag tot en met zaterdag uitgebreid ontbijten of brunchen. Je kan er ook terecht voor een aperitief of koffie met een stuk taart. Daarnaast zijn er verschillende lunchsuggesties te verkrijgen. Op zondag en maandag is Brunchbar Kortrijk open tot de middag en kan er enkel ontbeten of gebruncht worden. De cadeaubonnen van Chin Chin kunnen nog tot het einde van dit jaar gebruikt worden. (Margot Demeulemeester)