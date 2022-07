Chillin’ & grillin’ in pop-upbar ’t Scheef Hoekske in Zarren

Vanaf 15 juli kan je in ’t Scheef Hoekske terecht bij Jurgen Callewaert en Vanessa Scherpereel voor een drankje, pannenkoeken en fingerfood van de barbecue. Bij hen thuis in de Spoorwegstraat 26 openen ze tot 25 september hun pop-up onder de naam ‘Chillin’ & Grillin’.

De vriendenkring en alle verenigingen waarvan Jurgen Callewaert lid is kennen ’t Scheef Hoekske in de Spoorwegstraat al van de vele bijeenkomsten bij hem thuis. “De naam is ontstaan tijdens de renovaties van ons huis en is bedacht door onze kinderen en te danken aan het feit dat de vloer scheef afloopt, de muren en dak ook niet waterpas zijn”, lacht Jurgen.

Passie voor barbecue

De pop-up bar in ’t Scheef Hoekske krijgt de naam ‘chillin’ & grillin’. Het eerste zal men kunnen doen op het overdekt terras, of in openlucht in de achtertuin en onder de treurwilg. Het tweede slaat op de passie van Jurgen voor barbecue. Die is ontstaan toen de gewone barbecue vervangen werd door een Duitse swinging barbecue, een erfstuk van de grootouders van Vanessa, daarna uitgebreid met een Amerikaanse Oklahoma die eigenhandig gebouwd werd door de pa van Jurgen, daarna mocht een Japanse kathmandu ook niet ontbreken en het laatste pronkstuk is een Zuid-Afrikaanse braai, eigenhandig door Jurgen gebouwd.

“De pop-up is goed gelegen. Nu de Spoorwegstraat eindelijk is heraangelegd en binnen enkele jaren ook de fietsroute doorgetrokken wordt tot aan het Roggeveld, is dit een ideale plaats om even halt te houden. Tussen 13 tot 17 uur serveren we ook pannenkoeken en ijs”, zegt Vanessa die ’t Scheef Hoekske zal runnen, bijgestaan door zonen Thomas en Mathijs met hun vriendinnen Flore en Emily.

De pop-up is elke dagen open van 15 juli tot 25 augustus, behalve op maandag, en daarna nog in het weekend tot en met 25 september.

(LTK)