Chefs gooien hoge ogen op Grote Nacht 33 Masterchefs of Belgium

Het 58ste Magistraal Kapittelbanket van de 33 Masterchefs of Belgium, zeg maar de Grote Nacht, haalde met zowat 600 deelnemers in de Salons Saint-Germain in Diksmuide, het kruim van de Belgische chefs op het podium. Voorzitter Lieven Demeestere en zijn raad van beheer zette de nieuwe Meesterkoks, Ambassadeurs en Compagnons de la Toque Blanche met klasse in de kijker.

Epicuristen weten het al jaren, de Westhoek en onze kust zitten niet alleen bol van de leuke adresjes, heel wat chefs wisten zich op velerlei vlak op te werken naar hoger niveau. De 36-jarige Sander Van De Walle uit restaurant Caillou in Knokke-Heist mag zich voortaan Masterchef noemen. Hij is niet aan zijn proefstuk toe. Na stages in de beste sterrenrestaurants in binnen- en buitenland landde Sander, afkomstig uit Sleidinge, in Knokke waar hij in restaurant Sel Gris acht jaar lang de rechterhand werd van chef-eigenaar Frederik Deceuninck. Vandaag zwaait hij intussen al drie jaar de scepter in restaurant Caillou, de tweede zaak van Frederik. De nieuwe Masterchef is een meester in het verfijnen van zijn schotels. Hij is niet bang om de internationale toer op de gaan.

“Ik ben bijzonder blij met deze erkenning als Masterchef. Dit is helemaal geen eindpunt maar een nieuw begin naar nog beter. We volgen graag de nieuwe trends en zijn niet bang om ook een over de grenzen te kijken. Ik krijg volledig carte blanche van Frederik en leid de zaak alsof die van mij is, met Elisabeth als stille kracht achter de schermen. Dat schept vertrouwen zodat we ons eigen ding kunnen doen.”

(Georges Keters)