Chefkok Brian Houtteman van De Nieuwe Lekkerbek bij top drie van ‘De Beste Terrine van België 2025’: “Aan gewerkt tot 4 uur ’s nachts”

De Belgische horeca-organisatie Culibel bracht op maandag 20 januari in Salons Saint-Germain in Diksmuide de finale van haar wedstrijd ‘De Beste Terrine van België 2025’. Een van de drie winnaars werd chefkok Brian Houtteman – als enige West-Vlaming – van restaurant De Nieuwe Lekkerbek’ in Ruiselede. “Aan mijn terrine heb ik zondagnacht tot 4 uur ’s morgens gewerkt”, laat Houtteman weten.

Aan de Culibel-wedstrijd ging een selectie vooraf, waarbij chefkoks hun receptuur voor een terrine moesten insturen. Daaruit selecteerde een jury zes finalisten, die op 20 januari hun terrine moesten verdedigen. Het thema voor dit jaar was een combinatie van gerookte snoekbaars, rivierkreeftjes en spinazie. “Geen gemakkelijke opgave”, vertelt Brian Houtteman. “De snoekbaars heb ik zelf gerookt. Bij een koude bereiding kun je niet anders dan met gelatine werken. Maar als je niet de juiste verhoudingen respecteert, smaakt de terrine uiteindelijk nergens naar. Dat was een hele uitdaging.” Uiteindelijk werd Brian geselecteerd als een van de drie winnaars van de Culibel-wedstrijd. De Nieuwe Lekkerbek-uitbaters Geert Debrandere en zijn vrouw Verouchka waren een van de eersten, om hun chefkok proficiat te wensen.

Uitdaging

Brian Houtteman leidt al 12 jaar een vijfkoppig team in De Nieuwe Lekkerbek, een gerenommeerd restaurant in een klein dorp. “Tijdens de zomer bedienen we tot 300 couverts, in de winter zowat de helft”, vertelt Brian. “Dat is elke dag de grote uitdaging: zorgen dat je restaurant volgeboekt is en toch verzorgde en fijne menu’s blijven leveren. Dat vraagt veel organisatie en discipline.” Amper 18 jaar zat Brian al in de potten te roeren van restaurants Chambord in Pittem en Salons Ter Velde in Aartrijke. De jaren daarop leerde hij de stiel in Michelin-restaurants zoals De Librije in Zwolle, Toine Hermsen in Maastricht en De Heeren van Harinxma in Beetsterzwaag. “Niet toevallig allemaal Nederlandse restaurants”, vertelt Houtteman. “Nederlanders zijn recht voor de raap en hun hart ligt op hun tong. Dan weet je tenminste waar je aan toe bent. Dat heb ik het liefst.”

Nieuwe menukaart

Chefkok Brian werkt het liefst met wild. “Dat zijn de meest dankbare producten, om mee te werken”, vindt hij. “Vandaar dat een terrine met snoekbaars voor mezelf een hele uitdaging was. Dat ik uiteindelijk met m’n terrine bij de top drie in Vlaanderen beland, is dus mooi meegenomen. Binnenkort wordt de menukaart van De Nieuwe Lekkerbek vernieuwd. Ik wil er een aantal fijnere menu’s in verwerken, wat niet noodzakelijk wil zeggen dat ze duurder worden.” De andere winnaars waren Vito Mory uit Serskamp en Tim Haers uit Watervliet, allebei uit Oost-Vlaanderen.