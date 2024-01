Cheff’s Grill Middelkerke verwelkomt medewerkers radiozender Melinda fm

Naar jaarlijkse traditie organiseerde het bestuur van Melinda fm een diner voor al haar radiomedewerkers. Het bijna voltallige team kon genieten van een uitgelezen driegangen menu, vakkundig klaargemaakt door Cheff Dimitri Van Parijs, oud-leerling Hotelschool Ter Duinen Koksijde.

Radio Melinda, nu Melinda fm, één van de pionierzenders aan de Middenkust, is vandaag te beluisteren op twee frequenties, 107.8 fm vanuit Middelkerke en 107.2 fm vanuit Nieuwpoort. Zo bereikt de radiozender nagenoeg de volledige Midden- en Oostkust. Daarnaast is Melinda fm sinds kort aangesloten met DAB+, de nieuwe digitale standaard, in bijna heel West-Vlaanderen te beluisteren.

De radiozender blijft een product van de familie Schoutteet met als nieuwe voorzitter Chris Schoutteet. “Enkele jaren geleden nam ik het roer over van mijn oom Walter Schoutteet die jarenlang de touwtjes in handen had bij het radiostation. Onder de naam Melinda fm brengen we eigentijdse lokale radio met een gevarieerd muziekformat aangevuld met regionaal nieuws en dit gebracht door een team van zo’n dertig enthousiaste vrijwilligers”, zegt voorzitter Chris Schoutteet.

En het bestuur van Melinda fm staat niet stil. “Het is nodig om te moderniseren wil je mee concurreren en wedijveren en dat is wat we nu ook hebben gedaan. We hebben sterk geïnvesteerd in nieuwe digitale radiostudio’s. Een livestudio en een mobiele studio want vanaf dit jaar willen we met een volledig nieuwe mobiele studio aanwezig zijn op diverse evenementen in onder meer Middelkerke, Nieuwpoort en Oostende.”