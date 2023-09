Chef Vito opent met Maison Annette opnieuw een eigen zaak in Oostende: “We ontvangen de mensen alsof ze bij ons thuis komen eten”

Chef Vito Centomani heeft, na enkele maanden in restaurant Da Claudio in Nieuwpoort, er opnieuw voor gekozen om een eigen zaak te openen in Oostende. Hij landde in zijn vertrouwde locatie in de Christinastraat, maar gaat voor een nieuwe stijl. Samen met verloofde Ann Goyens legt hij het concept van zijn ‘Home Restaurant ’uit. “De naam van de zaak is bewust niet Italiaans.”

Ann en Vito hebben elkaar twee jaar geleden leren kennen tijdens de coronaperiode. “Ik kwam hier eten ophalen bij Resto Vito en mijn auto was in panne gevallen. Ik mocht hier blijven wachten tot er hulp kwam. Zo hebben we elkaar kennen”, blikt Ann terug.

Chef Vito stond al in de keuken van verschillende zaken. Zo baatte hij van 2019 tot 2021 Resto Vito uit op dezelfde locatie in de Christinastraat 75 en stond daarna nog achter het fornuis in het drijvend restaurant naast zeilschip Mercator. De voorbije maanden was hij aan de slag bij Da Claudio in Nieuwpoort. “Ons idee om samen iets te starten, bleef hangen en na negen maanden in Nieuwpoort besloten we om terug naar Oostende te keren. Ik ben afkomstig uit Oostende en kwam hier regelmatig naartoe met mijn kleinkinderen. Zo zag ik dat het vroegere pand van Resto Vito nog leeg stond. We namen contact op met de huisbaas en na een week was het al beklonken. We zijn dan naar Italië gegaan en hebben contact gelegd met leveranciers zodat we met lokale pure ingrediënten te kunnen werken.”

De zaak was nog beschadigd na de gasexplosie van vorig jaar. “De huisbaas is meteen begonnen met verbouwingen om het pand in orde te zetten. De zaak is nu mooi vernieuwd waardoor we in september de deuren konden openen.”

Annette

De naam van de zaak is bewust niet Italiaans. “Annette is mijn bijnaam bij de familie van Vito in Italië. We hebben gekozen voor een naam die niet echt Italiaans klinkt, omdat we de menu willen opentrekken”, licht Ann toe.

“Italië is een land met een heel rijk verleden en invloeden van over de ganse wereld. Ik wil me culinair ook niet laten beperken tot de typische stereotiepe Italiaanse keuken. Ik wil al die invloeden in mijn menu verwerken. Het eerste gerecht in onze menu is bijvoorbeeld een Griekse yoghurt, aubergine uit Sicilië, pulled pork en een mousse van baba Ganoush uit Libanon. Er zitten vijf regio’s uit de mediterraanse regio in verwerkt.”

Platenspeler

Er zijn twaalf plaatsen in het restaurant, maar groepen kunnen ook dineren in de woonkamer van het koppel. Ze wonen boven de zaak.“ We willen dat iedereen zich hier goed voelt. We hebben daarom ook onze eigen woonkamer opengesteld voor private dining voor groepen van twee tot zes personen. Groepen tot acht personen kunnen hier ook komen vergaderen en ze kunnen dan beneden in de zaak komen om te eten.”

“We houden het aantal couverts laag om die huiselijke sfeer te kunnen behouden. De keuken is ook open, zo kunnen gasten Vito aan het werk zien en hij komt het eten ook aan tafel brengen. We hebben een een platenspeler in de zaak staan. Klanten kunnen gewoon een plaat uit de kast halen en iets opleggen dat ze willen horen. We ontvangen de mensen alsof ze bij ons thuis komen eten, het enige verschil is dat er op het einde wel een rekening volgt”, vertellen Vito en Ann.

Lunch

Het restaurant is open van dinsdag tot en met zaterdag, dit telkens voor één service zowel voor lunch als voor diner. “We hebben onze prijzen aangepast zodat ook een jonger publiek eens kan ontdekken wat het is om gastronomisch te eten. We hebben vorige week een jong koppel over de vloer gehad dat aangenaam verrast was. Veel mensen durven een zaak soms niet binnen stappen, omdat ze vrezen voor een dure rekening. Wij hebben daarom een menu onder de 30 euro, zodat iedereen het eens kan proberen.”