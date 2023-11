Chef van De Hooipiete Wannes (39) wil weer volk naar de Westhoek krijgen: “We hebben nog tafeltjes met gratis zicht op zee”

De laatste dagen bereiken ons meer onheilspellende berichten dan goed nieuws uit de ondergelopen IJzervlakte. Daar wil Wannes Vandenberghe (39), uitbater-chef van De Hooipiete in Fintele, komaf mee maken. Er staat immers een prachtige foto van de unieke omgeving van zijn restaurant op zijn Facebookpagina.

“Sinds de provinciegouverneur iedereen afraadde om naar de Westhoek te komen, regent het annulaties van mensen die bang zijn om bij mij te komen eten of logeren. Het is hier momenteel prachtig en het zicht vanuit mijn restaurant op de omgeving is adembenemend. Onze zaak is ook de hele tijd open en vlot bereikbaar. Wie nu naar onze regio komt en de instructies van de brandweer en de politie opvolgt, krijgt een prachtig geschenk: een uniek landschap.”

(lees verder onder de Facebookpost)

“Het is frustrerend om vast te stellen dat mensen bang zijn om naar hier te komen”, gaat Vandenberghe verder. “We doen er alles aan onze gasten ook nu in de beste omstandigheden te ontvangen. De komende tien dagen zal het water nog niet weggetrokken zijn en kunnen we een prachtig uitzicht garanderen vanuit ons restaurant. Voor ons is het dubbel hard werken, want we moeten onze voorraadruimten permanent in de gaten houden, zodat ze niet verder onder water lopen. Drie keer per dag trek ik mijn wetsuit aan om in de flessenkelder, die wel ondergelopen is, de nodige voorraad boven te halen. We doen dit allemaal met veel plezier voor onze klanten.”

Veel wél vlot bereikbaar

Toen de gouverneur in de buurt was, heeft de chef van De Hooipiete hem erop gewezen dat het niet verstandig was om de mensen bang te maken. “Heel wat zaken in de ondergelopen gebieden zijn vlot bereikbaar. Als het snikheet is, of wanneer het vriest of hard waait, verbied je de mensen toch ook niet om buiten te komen. Voor het prachtige zicht vanuit mijn restaurant vraag ik ook geen toeslag. Het is helemaal gratis en we zijn open zoals gewoonlijk”, lacht Wannes Vandenberghe. (PDC)