Chef Stefaan neemt na 38 jaar afscheid van ‘t Hommelhof in Watou

Chef Stefaan Couttenye van ‘t Hommelhof in Watou trekt na 38 jaar de deuren van zijn succesvolle restaurant dicht. “Voortaan wil ik het wat kalmer doen, wat meer tijd vrijmaken voor mijn lievelingen en beste vrienden”

“38 jaar geleden draaide ik, frisgewassen en vol goede moed, voor het eerst de sleutel in het slot van ‘t Hommelhof. Gewapend met pollepels en pannen, kookte ik het vuur uit mijn sloffen. Drie keukens later gaat de deur opnieuw op slot. Dit keer gooi ik, met de nodige weemoed, de sleutel weg”, zegt chef Stefaan Couttenye (62) van ‘t Hommelhof in Watou.

“Mijn carrière is één mooi verhaal geworden. Er ligt een ongelofelijk boeiend stuk leven in die periode en dat had ik voor geen goud willen missen. Ik heb heel veel mooie dingen kunnen verwezenlijken. Ik ben trots dat ik Watou mee op de kaart heb gezet en dat ik de bierkeuken heb kunnen introduceren in de gastronomie. Dat koningin Paola nog op bezoek is gekomen, is ook één van de hoogtepunten. Ik heb het op mijn manier gedaan en ik deed het voor de mensen. Soms vielen er harde noten te kraken, maar ik zal de vele prachtige herinneringen, de leuke anekdotes, de liederlijke nachten, de warme vriendschappen en vooral de overweldigende dankbaarheid die ik kreeg in ruil voor altijd blijven koesteren. De vele mooie en warme reacties over mijn afscheid ontroeren me.”

Kalmer aandoen

Tijdens de coronaperiode zette hij een pop-up voor meeneemmaaltijden in Oostende op poten. In ‘Kok-Up ‘t Hommelhof Watou@Sea’ kon je er terecht tijdens de week en in het weekend voor al het lekker van ‘t Hommelhof. Ook in het restaurant in Watou waren er takeaway mogelijkheden zijn. “Die coronaperiode was een mindere periode, maar ook daar hebben we ons vlug herpakt. Honderden jonge enthousiastelingen verdienden hier hun sporen. Sommigen vlogen, met groot succes, op eigen vleugels verder. Anderen kozen resoluut een andere richting, maar allen kwamen ze af en toe eens langs voor een babbeltje met de chef. Zonder hun inzet had ik het nooit gekund. De vele gasten werden vrienden, goede vrienden die mee de sfeer en de koers bepaalden. Ook zonder hen had het niet gekund”, vertelt Stefaan.

Veel steun

“‘It takes a village to raise a child’ of in mijn geval een restaurant en ook daar ben ik bijzonder dankbaar voor. Het overlijden van mijn partner in februari 2011 was niet gemakkelijk. Een rouwperiode inlassen was niet vanzelfsprekend, maar ik werd omringd door mensen die me hebben geholpen en die me de kracht gaven om verder te gaan”, vertelt Stefaan. “Zonder de welwillende steun van buren, collega’s, organisatoren, lokale toogfilosofen en begripvolle gemeentebestuurders, had het niet gekund. Mijn (schoon)familie, en vooral dan mijn zoon Simon en zijn nakomelingen niet vergeten. Zonder hen had het zelfs geen zin gehad. Voortaan wil ik het wat kalmer doen, wat meer tijd vrijmaken voor mijn lievelingen en beste vrienden. Ook de winkel in Oostende sluit de deuren. Ik zit 46 jaar in het beroep en 38 jaar in ‘t Hommelhof. Er werd hard gewerkt. Het is tijd voor mijn pensioen en ik ben ook eigenlijk wat moe”, lacht Stefaan.

Opvolging

Het einde van ‘t Hommelhof in Watou? Chef Stefaan zet een stap opzij, maar de opvolging staat al klaar. “Wie dat wordt, houden we nog even geheim. Zelf zal ik nog de hele maand mei tot en met Pinkstermaandag 6 juni knallen met een fantastisch afscheidsmenu. We serveren terrine van ganzenlever en ‘Poperingsche Kruydekoucke’ met een gelei van ossenstaart en Cuvée Watou. Daarna langoustines met asperges, morieljes en verse erwten in Watou’s Witbier. Gevolgd door jonge duif uit Steenvoorde in ’t Kapittel Prior met stoofpotje van jonge lentegroenten. Als dessert staat tiramisu met aardbeien, pistache en Kriek op de menukaart. Mijn laatste service doe ik ’s middags op Pinkstermaandag.”)