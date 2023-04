Chef Ronny staat al 50 jaar achter het fornuis van De Huifkar in Koksijde en viert met feestmenu vol klassiekers

2023 is een feestjaar voor Ronny Venus en Ann Hoflack. Chef Ronny staat al maar liefst 50 jaar aan het fornuis van De Huifkar in Koksijde. Dit vieren ze een heel jaar lang, samen met hun klanten en een ‘Menu 50’. Dit is een menu aan 50 euro (exclusief dranken) samengesteld uit de klassiekers van het huis.

Dat koken een echte passie is voor Ronny Venus, blijkt uit het feit dat hij op zijn 74ste nog altijd in de potten roert. Het begon allemaal in juni 1973 toen Ronny, zoon van de horecafamilie die familiehotel Venus in Koksijde runde, en als oud-leerling van de Koksijdse Hotelschool Ter Duinen, zijn eerste stappen zette als zelfstandig uitbater van De Huifkar (toen gelegen aan Markt 8 in Koksijde).

Koning vis

Als jonge chef – hij was nog geen 25 – wist hij in geen tijd de lekkerbekken te overtuigen. ‘Koning Vis’ stond steevast op het menu, want Ronny heeft een grote voorliefde voor alles wat uit de Noordzee komt. Dat vertaalt zich in zijn diverse visbereidingen, waarbij hij met zijn uitzonderlijke kreeft met citroenboter de harten van alle culinaire fijnproevers veroverde. Geruggensteund door collega Ann Hoflack (Hotelschool Ceria) bouwde Ronny zich meteen een stevige reputatie op met zijn ‘vissersmenu’.

“Hier komen alleen dagverse producten op tafel”

De Huifkar kreeg meteen naam als restaurant waar dagverse producten professioneel werden bereid en geserveerd tegen een eerlijke prijs. Ronny en Ann benadrukken al jaren: “Hier komen alleen verse producten op tafel. Alles, van de aperitiefhapjes tot de nagerechten, wordt in huis gemaakt.” Dat principe bleek de sleutel voor hun succes.

Mooie stek

Intussen ruilde De Huifkar het te slopen vissershuisje in voor een mooie stek aan de Koninklijke baan en staat ook zoon Bas (31), oud-leerling Hotelschool Koksijde, mee aan het roer. Ondanks het succes blijven Chef Ronny, zoon Bas en gastvrouw Ann de eenvoud zelf en weten ze tot vandaag hun visminnende klanten nog altijd te verwennen met een brede waaier van visspecialiteiten, al worden carnivoren helemaal niet aan hun lot overgelaten. Hier schuift de meester graag een botermals stuk rund naar voor en maakt hij het de liefhebbers van duifjes of wild het elk seizoen naar hun zin.

Restaurant De Huifkar is een uitgelezen adres waar je royaal kunt smullen tegen democratische prijzen. In het feestmenu ‘Menu 50’ (50 euro exclusief dranken) brengt de chef een bloemlezing, samengesteld uit de klassiekers van het huis.

Info: Restaurant De Huifkar, Koninklijke Baan 142, Koksijde, 058 51 16 68, dehuifkar@me.com, www.dehuifkar.be. Gesloten op woensdag en donderdag