Chef Michael Decruw geeft ultieme tips

Tijdens de Week van de Smaak gaat Roeselare op zoek naar de beste hutsepotmaker. Een jury onder leiding van chef Michael Decruw van restaurant D’Hofstee maakt op zondag 5 november de winnaar en de opvolger van Annelies Meseure, de eerste Smaakmaker #VANRSL, in het Huis van de Voeding bekend.

GaultMillau-chef Michael Decruw volgt Tim Boury op als voorzitter van de jury van Smaakmaker #VANRSL. Verleden jaar ging de jury op zoek naar het beste stoofvlees van Roeselare en in de tweede editie wil men de beste hutsepotmaker van Roeselare bekronen.

“Stad Roeselare heeft mij gevraagd om een engagement op te nemen in de Week van de Smaak en dat doe ik graag”, vertelt chef Michael Decruw van restaurant D’Hofstee. “Ik ben dat project erg genegen en heb met veel plezier een hutsepotrecept uitgewerkt dat in een boekje komt dat in heel Roeselare wordt bedeeld. Ik ben ook voorzitter van de ‘hutsepot-jury’ en werk eveneens mee aan de marketingcampagne van deze culinaire week.”

Smaken verweven

“Ook bij de tweede editie van Smaakmaker #VANRSL blijven we bij de klassiekers. Verleden jaar was het stoofvlees, nu wordt het hutsepot. Dat is een prima keuze: het is de tijd van het jaar voor een lekkere hutsepot en met de vele groenten die verbouwd worden in de streek van Roeselare, hebben we alleszins genoeg ingrediënten ter plaatse.”

“Een lekkere hutsepot steunt op enkele pijlers: uitstekende basisproducten zoals aardappelen, spruitjes en koolsoorten en vooral tijd nemen en geven aan de hutsepot. Dat zijn erg belangrijke zaken.”

“Zo vind ik het bijvoorbeeld een goed idee om een hutsepot een dag te ‘laten trekken’ in de frigo. Dan zijn alle smaken van de diverse groenten mooi verweven en smaakt je hutsepot nog beter.”

“Bij de jurering zal ik vooral rekening houden met het feit dat het product gewaardeerd blijft: het moet nog altijd hutsepot blijven, men moet niet al te gek doen. De basisproducten en de smaak van de hutsepot zijn voor mij belangrijker dan de presentatie.”

“Ik kijk uit naar een hutsepot met een eigen ‘touch’ zonder overdrijven.” (Peter Soete)