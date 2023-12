Chef Locale Brugs Ommeland zet drie duurzame restaurants in de bloemetjes

Het initiatief Chef Locale maakte de laureaten bekend van drie restaurant uit Brugge en Ommeland die aan de slag gingen met de groente pastinaak. La Vida uit Tielt is de publiekswinnaar en Alain Meesen in Beernem en De Mangerie in Brugge wonnen de prijs van de vakjury.

In november namen 41 chefs uit Brugge en ommeland de uitdaging aan om aan de slag te gaan met pastinaak, een groene die dan volop in het seizoen is. Tien geselecteerde restaurants werden bezocht door een vakjury. Het publiek heeft op hun beurt kunnen stemmen voor hun favoriet en er werden meer dan 1.500 stemmen uitgebracht.

Strenge vakjury

Nieuw is dus dat het project – dat duurzame en kwalitatieve voeding uit eigen streek in de kijker zet – zich niet langer beperkt tot Brugge, maar ook het brede ‘ommeland’ opneemt. Met de Brugse voedselstrategie als leidraad werden dus tien restaurants gekozen die een bezoek kregen van een strenge vakjury. De vakjury quoteerde de restaurants op smaak, beleving, presentatie en duurzaamheid. Ook bezoekers van de andere deelnemende restaurants konden tijdens deze maand hun ervaring delen.

Voor de publieksprijs waren de genomineerden La Vida uit Tielt, Den Amand uit Brugge, Quisine Kwizien uit Brugge, De Mangerie uit Brugge en Willem Hiele uit Oudenburg. Het was uiteindelijk La Vida uit Tielt die de meeste stemmen kreeg van het grote publiek.

Bij de vakjury waren de genomineerden De Mangerie (Brugge) Alain Meessen (Beernem), Robuusk (Brugge), Bernehem (Beernem) en Preus (Brugge). De vakjury schoof hier twee winnaars naar voren, met name Alain Meessen en De Mangerie.

Brugs Food Lab

De drie winnaars krijgen naast hun titel ook een tegoed bij Boer Bas en Lekker van Hier, en een jaar lidmaatschap bij netwerkorganisatie voor duurzame voeding Brugs Food Lab, die de wedstrijd organiseerde.

Chef Locale is een project van het Brugs Food Lab in samenwerking met Westttoer, Stad Brugge, Horeca Brugge, Boer Bas, Lekker van Hier, Guido Francque en Flavourite. Het project wordt ondersteund door de Nationale Loterij en het Brugs klimaatplan BruggeNaarMorgen.