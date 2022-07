Chef-kok Philippe Serruys: “Den Gouden Harynck heeft het land gered”

Met de hulp van Jasper van het Groenewoud heeft chef-kok Philippe Serruys zijn Michelinster terug de ruimte ingeschoten, vanop de Brugse vesten, hangend aan een ballon. Wat resteert? Een boek vol souvenirs over 45 jaar Den Gouden Harynck, het Brugs restaurant dat eind dit jaar zijn deuren sluit. Met bijdragen van vrienden Raymond, Youp van ‘t Hek, Kamagurka en Jools Holland.

“Een ster hoort in de ruimte”, zegt de Brugse chef-kok Philippe Serruys (69). Hij leverde zijn Michelinster vrijwillig in, omdat hij eind december 2022 sluit. Met een grappig filmpje schoot hij zijn ster terug het heelal in.

Deze absurde vorm van humor deelt hij met trouwe klant Kamagurka, een van de vrienden die een bijdrage leverde voor een afscheidsboek vol leuke anekdotes.

“Mijn restaurant heeft het land gered, toen Jean-Luc Dehaene en Wilfried Martens bij ons in april 1988 dineerden en laatstgenoemde een telefoontje van de koning kreeg. Hij aanvaardde om opnieuw premier te worden”, knipoogt de Brugse kok en eigenaar van restaurant Den Gouden Harynck.

Brugse ridder

Naast enkele gerechten zijn vooral de bijdragen van Raymond van het Groenewoud, de Nederlandse cabaretier Youp van ‘t Hek en de Britse muzikant Jools Holland opmerkelijk.

“Jools was hier voor het eerst tijdens zijn huwelijksreis. De BBC presentator en boogie woogie pianist is gefascineerd door de Middeleeuwen. Jools is in het Engelse dorpje Cooling eigenaar van een kasteelruïne, die ooit toebehoorde aan een Brugse ridder. Telkens als hij in ons land is voor een concert, komt hij hier dineren. We zijn goede vrienden.”

Rock’n roll

“Met Raymond heb ik jaren getennist en halve marathons gelopen. Hij noemt mij een blueszanger die als handicap heeft dat hij in Brugge geboren is en blank is. Het klikt vaak tussen koks en muzikanten, tenminste als die koks echt interesse hebben voor cultuur.”

“Vele chefs doen zich met hun tattoo’s en gescheurde jeans voor als stoere rockers, maar ze zijn evenveel rock’n roll als een fles plat water. Wij zijn geen goden, wel ambachtslieden die enkel nieuwe combinaties bereiden. In de keuken is alles al eens uitgevonden…”

Bekijk hier het filmpje over het wegschieten van de Michelin-ster.