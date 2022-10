Chef-kok Jeffrey van grill- en tapaszaak Sjefs in Nieuwpoort zoekt overnemer: “Personeelsgebrek en stijgende prijzen worden me te veel”

Na vijf jaar zoekt Jeffrey Devooght (29) een overnemer voor zijn grill- en tapaszaak Sjefs op de Markt in Nieuwpoort-Stad. “Het gepieker, de slapeloze nachten en de hevige mood swings over de stijgende prijzen en het personeelsgebrek hebben de bovenhand gehaald”, zucht Jeffrey die ondanks alles in de horeca actief zal blijven.

Jeffrey wist het al toen hij amper vier jaar was, later zou hij een restaurant runnen. “Nochtans groeide ik niet op in een horecafamilie. Mijn mama is kapster en mijn papa had een mooie functie bij Bpost. Na mijn opleiding aan de Koksijdse hotelschool Ter Duinen werkte ik bij gekende chefs zoals Wout Bru en Viki Geunes. In april 2017 ruilde ik Antwerpen voor mijn roots in Nieuwpoort en opende er mijn tapas- en grillzaak Sjefs in het hart van Nieuwpoort-Stad. Binnen heb ik een 50-tal zitplaatsen, op het terras bijna 30. Ik heb één vaste zaalmedewerker in dienst en één deeltijdse kracht achter de bar. Ik ben ons fantastisch team en ook mijn ouders dankbaar voor hun blijvende steun.”

Vandaag neemt Jeffrey echter een moeilijke beslissing. “Ik zoek een overnemer voor mijn restaurant”, zucht hij. “Dit verhaal heeft mij gevormd tot de persoon die ik nu ben, maar het is niet steeds gemakkelijk geweest. De Covid-periode bijvoorbeeld lag zwaar op de maag, maar ik kon het uiteindelijk plaatsen. Mijn takeaway was rendabel en ik heb stiekem genoten van de extra vrije tijd. De vele wandelingen met mijn husky’s waren ontspannend. Momenteel zitten we met de voortdurende stijgende kosten voor het personeel, de ingrediënten en de energie. Ze bezorgen me slapeloze nachten en belemmeren mijn creatieve vrijheid. Het is hier genoeg geweest. Toch sluit ik dit pand niet zomaar. Ik blijf verder werken tot ik een overnemer heb gevonden. Deze beslissing valt me bijzonder zwaar. Ik zie het echter niet als een verloren match, maar als een opportuniteit voor de toekomst. Wat het hierna wordt weet ik nog niet, maar dat ik in de horecasector aan de slag blijf staat vast. Ik kijk al uit naar dat nieuwe begin. De start van een betere ik met meer energie en goesting.”

Het restaurant Sjefs is op maandag, dinsdag en zondag open van 12 tot 14 uur en van 18 tot 20 uur. Op vrijdag en zaterdag is dat van 18 tot 20 uur. Tijdens de wekelijkse vrijdagmarkt is enkel de bar geopend. Je vindt de zaak op de Markt 10. (GUS)