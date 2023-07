Chef Jan brengt diversiteit samen achter het fornuis in Oostende

Jan Wydooghe, al jaren freelance chef bij KAAP, roert samen met zijn deelnemers van Ambacht Platform in de potten. “Eten verbindt en creëert gelijkheid”, vindt Jan, die onder meer op het dansfestival Dansand! met Ambacht Platform in de potten roerde. De liefde gaat immers door de maag.

Met Ambacht Platform wil de Oostendse chef Jan Wydooghe (56) een omgeving creëren die voor iedereen toegankelijk is. “De insteek is diversiteit: het publiek op mijn kookcursus is een dwarsdoorsnede van de samenleving. Hobbykoks met horeca-ambitie, maar ook mensen die het wat moeilijker hebben in onze samenleving”, zegt Wydooghe. Hij werkt daarvoor samen met Antenne, de sociale kruidenier van Stad Oostende, en het dagcentrum De Takel.

“Ambacht Platform is in wezen een inclusieproject. Samen koken en samen eten verbindt én creëert gelijkheid: als iedereen met hetzelfde bezig is, vallen barrières weg.” De deelnemers gaan ook met elkaar in dialoog. “Ze worden uit hun comfortzone gehaald, waardoor er boeiende gesprekken ontstaan”, klinkt het.

Amnesty International

Vanwaar dat engagement als chef? “Dat heeft er bij mij altijd al ingezeten. Ik neem het al jaren op voor Amnesty International”, aldus Jan, die ook al workshops gaf in de OKAN-klas (het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers, red.) van VTI Oostende.

Bij Ambacht Platform wordt er vertrokken vanuit Jans kookcursus gebaseerd op de klassieke Franse keuken. “Bij de cursus bieden de lessen een grondige basiskennis van deze keuken, waarbij mensen verder professioneel aan de slag kunnen. Het koken zien als een ambacht waarbij 10.000 uur praktijkervaring onontbeerlijk is, staat hierbij centraal”, zegt Jan. Het Ambacht Platform biedt zo unieke kansen om, aan de hand van een gemeenschappelijke activiteit, het ijs te breken tussen mensen met verschillende achtergronden.

(WK)