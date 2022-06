Chef Glenn Vandenberghe meldt sluiting hotel Ter Duinen in Heist na overlijden van zijn moeder

Iets meer dan een maand na het overlijden van zijn moeder maakt Glenn Vandenberghe (29), die in 2015 ook al zijn vader verloor, bekend dat hun familiehotel Ter Duinen in Knokke-Heist de deuren sluit. “Het zal twee jaar stil zijn in de Duinenstraat en erna komen we terug met een nieuw project”, zegt Glenn Vandenberghe.

Gisteren 6 juni 2022 kwam er een einde aan drieëndertig jaar familiehotel Ter Duinen in Knokke-Heist. Het hotel werd jarenlang gerund door het echtpaar Steve Vandenberghe en Anneke Coppens. Al vlug begon ook hun zoon Glenn, die een opleiding voor kok volgde in de hotelschool, mee te werken in het hotel met bijhorend restaurant.

Glenn nam in 2011 deel aan het vtm-programmma ‘De keuken van de meester’ waar hij als winnaar uit de bus kwam. Als winnaar mocht hij aan de slag gaan in de keuken van topchef Peter Goossens van Hof van Cleve. Hij werkte later ook nog in het restaurant van Michael Vrijmoed, die hij had leren kennen als collega in Hof van Cleve.

Beide ouders verloren

De familie bleef echter niet van onheil gespaard. In april 2015 kwam Glenn’s vader in Marokko tijdens een rally om het leven als gevolg van hartfalen. Glenn nam de rol als chef in het restaurant over van zijn vader en herdoopte het restaurant tot La Guera, een verwijzing naar de plaats in Marokko waar zijn vader overleden is.

In 2019 stopte Glenn met het restaurant om als ‘traveling chef’ meer ervaring te gaan opdoen, ook in het buitenland, terwijl zijn moeder het hotel bleef runnen. Maar eind april van dit jaar kreeg Glenn een nieuwe zware opdoffer te verwerken toen zijn moeder op slechts 54-jarige leeftijd overleed aan een slepende ziekte. Een team vaste medewerkers bleef met de steun van Glenn het hotel runnen maar daar is nu toch een einde aan gekomen.

Zoals jullie ons gekweekt hebben

“Steve en Anneke, Mama en Papa, ik heb samen met Sonia (Dewaele, red.) en ons team het hotel tot de laatste dag gedraaid zoals jullie het wilden, zoals jullie ons gekweekt hebben. Vriendelijk, oprecht en het beste voor onze klanten. We zijn trots dat we allemaal voor jullie hebben mogen werken…”, meldt Glenn Vandenberghe op facebook.

“We sluiten een groot hoofdstuk af, één van 33 jaar lang bloed, zweet en tranen en verdomme veel werken. 6 juni 2022 is voor ons de dag aangekomen dat we de deuren sluiten.”

Binnen twee jaar nieuw project

“Het zal twee jaar stil zijn in de Duinenstraat en erna komen we terug met een nieuw project.” Glenn Vandenberghe laat ook nog weten dat er vanaf 16 juni een volledige uitverkoop van de inboedel wordt gehouden in de zaak.