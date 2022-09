Chef Gino Vermeulen leidt Middelkerks casino-restaurant Le Trèfle

De opening van het nieuwe casino wordt al volop voorbereid, ook al zie je dat niet altijd meteen. Neem nu het restaurant, Le Trèfle: in het Acropolis Hotel werkt een team nu al hard aan de kaart die er volgend jaar wordt geserveerd. Leider van de keukenbrigade is de West-Vlaamse chef Gino Vermeulen. “De klant moet verlangen om terug te komen.”

De 52-jarige Gino Vermeulen is al de vierde generatie die een carrière uitbouwde tussen de potten en de pannen. Al had het voor hem misschien anders kunnen lopen: hij schopte het destijds tot veelbelovende speler bij de UEFA-junioren van Club Brugge.

“Ik heb me de keuze nooit beklaagd”, zegt hij. “Als jonge leerling kreeg ik de kans om stages te volgen in de beste driesterrenrestaurants in Parijs, en zo leerde ik gaandeweg die wereld door en door kennen.”

Die kennis was ook casino-CEO Marc Slabbinck opgevallen: “Onze chef staat al meer dan een kwarteeuw in de keuken en is een man die weet wat een brigade leiden is. Zijn ervaring zal ervoor zorgen dat ons team optimaal wordt begeleid en klaar zal zijn voor de opening van het casino. Zonder noemenswaardige problemen inzake de bouw zal dat in het najaar van 2023 zijn.”

Passie en enthousiasme

Voor de chef is het simpel: “Niets is leerrijker dan de praktijk. We willen een sterk team uitbouwen, dat elk aspect onder de knie heeft. Ons team telt nu zeven man in de keuken en zes in de zaal. Ik wil passie zien. Het enthousiasme van de brigade moet overgedragen worden op de klant. We moeten ervoor zorgen dat de klant verlangt om te komen. Om terug te komen. Om te genieten.”

“In onze voortuin zwemt de beste vis, in onze achtertuin bieden de polders al de rest”

“Daarom moet onze keuken elke dag perfect zijn. Daarom werken we met verse producten uit de regio. In onze voortuin zwemmen de beste vissen en zeevruchten, in onze achtertuin schenken de polders al de rest. Simpeler kan niet. Onze gerechten moeten herkenbaar zijn. Daarom houden we de keuken begrijpelijk: geen tierlantijntjes, simpel koken is al moeilijk genoeg. Hetzelfde geldt voor de kaart: hoe kleiner de kaart, hoe beter de keuken zich kan concentreren op het verwennen van de gasten. Tegen zeer betaalbare prijzen.”

Le Trèfle – ‘de klaver’ – is zeven dagen op zeven open. In het casino zijn er 36 plaatsen, in het ‘gewone’ restaurant 48. Meer info en reservatie: 059 30 71 40.

(Georges Keters)