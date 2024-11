Chef Cédric Sorton behaalt vierde plaats ‘Eerste Kok van België’: “Het was zwaar, maar ik heb enorm veel bijgeleerd”

Cédric Sorton, chef en eigenaar van restaurant ‘Oh’ aan de Koninklijke Baan 289, eindigde in de grote finale van de jaarlijkse culinaire wedstrijd ‘Eerste Kok van België 2025’ op een mooie vierde plaats. “Deelnemen aan deze topwedstrijd was voor mij al een overwinning op zich”, stelt Cédric.

Op Horeca Expo in Gent streden vijf koks voor 72ste keer voor de jaarlijkse titel van Eerste Kok van België. Voor het eerst in de geschiedenis van ‘s lands meest prestigieuze culinaire wedstrijd ging de titel naar een dame: Laurence De Smet uit Waregem en souschef van restaurant Hof van Cleve in Kruisem. Cédric Sorton wist zich sterk te verdedigen en behaalde een gedeelde vierde plaats.

De wedstrijdfinale werd geleid door provoost-generaal Club Prosper Montagné Eddie Van Maele, en voorgezeten door sterrenchefs Viki Geunes (Zilte, Antwerpen) en David Martin (La Paix, Anderlecht). Hij kon afsluiten met een mooie herinnering. Cédric Sorton: “Het was echt zwaar. Soms kreeg ik het lastig, maar ik beet door. Niettemin is het voor mij een sterke ervaring. Tijd nu voor wat rust, we werken al acht maand aan een stuk zeer hard in ons restaurant. Even uitblazen zal ons goed doen.”

Derde seizoen aan zee

Chef Cédric Sorton en eega Marine, afkomstig uit het Franse Duinkerke, namen twee jaar geleden het restaurant Oh in handen.

“Deelnemen aan deze topwedstrijd was voor mij al een overwinning op zich. We gaan ons derde seizoen tegemoet en zijn dik tevreden met onze inplanting hier aan zee. Dat we verkozen waren als finalist deed ons enorm veel en sterkt ons nog extra om verder te werken aan wat we bezig zijn: onze klanten culinair verwennen met dagverse producten. Koken met natuurlijke producten is immers mijn grote passie”, stelt chef Cédric, stralend van arbeidsvreugde aan het fornuis. Samen met eega en gastvrouw Marine is die finaleplaats een nieuwe mooie stap in de uitbouw van hun knusse zaak.

(GK)